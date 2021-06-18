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تفوز في المبادرة الذهبية لاتحاد المستشفيات العربية

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مصر تفوز في المبادرة الذهبية لاتحاد المستشفيات العربية تفوز في المبادرة الذهبية لاتحاد المستشفيات العربية

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فاز مستشفى الجنزوري التخصصي (من جمهورية العربية) بجائزة «المستشفى النموذجي» في المبادرة الذهبية لاتحاد المستشفيات العربية (AHF) من بين 58 مستشفى ومنظمة رعاية صحية تقدمت من 8 دول، حيث تم اعتماد مستشفى الجنزوري التخصصي (GSH) كـ «مستشفى نموذجي» وذلك للدور الفعال الذي لعبه في مجابهة جائحة كورونا المستجد.

وكشفت د. غادة الجنزوري – (عضو مجلس اداره المستشفى وعضو مجلس اداره اتحاد الصناعات ووكيل غرفه مقدمى الرعايه الصحيه الخاصه ) أن القائمين على المستشفى قد خططوا وعملوا على مدار الشهور الماضية بلا هوادة على تقديم كافة وسائل الدعم المجتمعي والخدمات الاستشارية الطبية اللازمة لتوجيه المرضى إلى الأماكن المناسبة لإدارة حالاتهم، وبإنشاء مجموعات دعم متنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لتسهيل التواصل معها. وذلك لتحقيق الهدف الرئيسي لمستشفى الجنزوري وهو المساهمة في محاربة هذا الوباء بتقديم كافة وسائل الدعم وتسخير كل إمكاناته للمساعدة في كسب المعركة ضده.

مستشفي الجنزوي

وأوضحت د. غادة أن إختيار الفائزين قد تم على مرحلتين، حيث تم في الجولة الأولى دراسة ملفات مقدمة من 58 جهة تقديم رعاية صحية في 8 دول عربية، انتهت بانتقال 18 جهة فقط إلى المرحلة الثانية، وﺑﻌد دارﺳﺔ ﻣﻌﻣﻘﺔ ﻟﻠﻣﻠﻔﺎت، ﺗم ﻣﻧﺢ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟذﻫﺑﻳﺔ ﻣﻊ أﻟﻘﺎب مختلفة إلى 10 ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﺣﻳﺔ ﻣن دوﻝ ﻋرﺑﻳﺔ ﻋﺑرﻣﻌﺎﻳﻳر ﺗﺣﻛﻳﻣﻳﺔ ﻛﺎﻧت ﻗد وﺿﻌت ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﻠﺟﻧﺔ المنظمة للمبادرة من حيث اﻹﺟارءات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت ﻟﻛﺳب اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﺿد ﻫذا اﻟوﺑﺎء ﺳواء اﻟﻘﻳﺎدة أواﻟﺣوﻛﻣﺔ اﻟرﺷﻳدة، أو ﺗﻘدﻳم اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت وﺗوزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وكذلك الإجراءات المتخذة لبناء ﻧظﺎم ﻣﺳﺗدام ﻟﻣﺎ ﺑﻌد ازﻣﺔ اﻟﻛوﻓﻳد، وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣواﺿﻳﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺗوﻋﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﺗﺧطﻲ ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ.

وجدير بالذكر أن اتحاد المستشفيات العربية (AHF) هو منظمة مستقلة غير سياسية وغير ربحية تمثل وتخدم المستشفيات والمراكز الطبية العامة والخاصة العربية المرتبطة مباشرة بتقديم الرعاية الصحية.

وقد حظيت المبادرة باﺣﺗرام وﻣﺻداﻗﻳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﺣﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ، وﻣﻧﺗدى ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻟﺻﺣﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎﻝ أﻓرﻳﻘﻳﺎ، وﺟﺎﻣﻌﺔ واﺷﻧطن، واﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌرﺑﻳﺔ، وﻏﻳرھا.

المصرى اليوم

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