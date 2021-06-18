محمد الشناوي يتحدث عن مواجهة الأهلي والترجي .. ويعلق على نهائي 2018

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قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن مباراة الترجي غدا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مباراة صعبة جدا، وإن الجميع يدرك أهميتها جماهيريا مثلما يدرك قيمة فريق الترجي المنافس المستمر لـ الأهلي في المحافل الإفريقية.

أضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن المباراة أن الأهلي يستعد لمواجهتي الترجي منذ ١٥ يوما أو أكثر، وأن الفريق في كامل تركيزه ويسعى لتقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة العودة وحسم الصعود للمباراة النهائية.

وأوضح أن فريقي الأهلي والترجي طرأت عليهما متغيرات عدة منذ آخر مواجهة جمعتهما، مؤكدا كامل احترامه للمنافس التونسي الذي يضم بين صفوفه العديد من العناصر القوية أصحاب الخبرات في دوري الأبطال.

وأكد الشناوي أن الأهلي جاهز لمواجهة الغد ويسعى للخروج بمكاسب عدة من المباراة، في مقدمتها أهمية التحلي بالروح الرياضية، وقال: الأهلي والترجي إخوة ويعنينا في المقام الأول الاحترام المتبادل داخل الملعب. وعلى المستوى الشخصي أتمنى إسعاد جماهيرنا بتحقيق نتيجة جيدة تساعدنا في قطع خطوة مهمة على طريق تحقيق اللقب العاشر.

وأكمل الشناوي: نحن كلاعبين نتحدث كثيرا للتأكيد على أن البطولة الإفريقية هي الأهم لنا، وأن الأهلي لا يعرف سوى لغة الفوز ويسعى دائما للحصول على المركز الأول والتتويج بكل البطولات.

واختتم كابتن الأهلي حديثه وقال: مباراة النهائي الإفريقي التي جمعتنا في نسخة البطولة عام 2018 أصبحت ماضيا، وكانت لها ظروفها ونسيناها، وتركيزنا الآن في مباراة الغد، وأهم ما أشدد عليه هو الحفاظ على العلاقة القوية بين الشعبين الشقيقين داخل الملعب وخارجه، والتحلي بروح الأخوة داخل الملعب مع التنافس بشرف خلال شوطي المباراة، حيث يقام الشوط الأول غدا في تونس والثاني يوم 26 في القاهرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء غدٍ السبت على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس.

ويخوض الأهلي مباراة الترجي مرتديا الزي الأزرق، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة، الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة، بحضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق.

وعُقد الاجتماع الفني في فندق الترجي بحضور وفد الفريق التونسي، ومراقب المباراة وحكم ومنسق المباراة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وشهد الاجتماع الفني للمباراة الاتفاق على كافة الأمور التنسيقية والتنظيمية، ومن بينها زي الفريقين في مواجهة الغد، وموعد وصولهما إلى ملعب المباراة، حيث تم الاتفاق عن ارتداء الأهلي للزي الأزرق بالكامل، فيما يرتدي الترجي زيه التقليدي.



تنقل شبكة قنوات بي ان سبورتس مباريات دوري أبطال إفريقيا بشكل حصري حيث تمتلك حقوق بث مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي هي بي إن سبورتس 4، beIN SPORTS HD 4