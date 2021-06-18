21 يونيو فتح باب الترشح لعمادة كليتي الآثار والألسن بجامعة سوهاج

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أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن فتح باب الترشح لمنصب عميد كليتى الآثار والألسن، يوم الإثنين وحتى 28 يونيو الجاري.

وأوضح رئيس الجامعة، أن البرنامج الزمني لعملية الترشح لمنصب العميد في كلا الكليتين، يبدأ بفتح باب الترشيح يوم الاثنين 21 يونيو، لتلقي الطلبات من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 2:30 ظهرا بمقر أمانة مكتب رئيس الجامعة، على أن يتم غلق باب الترشيح يوم الإثنين الموافق 28 من نفس الشهر فى الساعة 3 عصرا .

وأضاف عزيز، بأن يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو الجارى تم تحديد فحص أوراق المتقدمين وإعلان القائمة المبدئية، على أن يتم تلقي الطعون يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو، والبت فيها يوم الخميس الموافق 1 يوليو، وإعلان الكشف النهائي للمرشحين .

وأوضح عزيز، أن إعلان الجدول الخاص بعرض المرشحين لبرامجهم سيكون يوم الأحد الموافق 4 يوليو، على أن تبدأ إجراءات بدء إختيار أفضل ثلاثة مرشحين من المتقدمين للمنصب تمهيداً لرفعهم لرئيس الجامعة يوم الأربعاء الموافق7 يوليو القادم .