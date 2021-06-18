حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.. «السيارة الكهربائية» في شوارع القاهرة قريبًا

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باتت مصر على أعتاب عصر استخدام السيارة الكهربائية، بعد أن أُعلن، الأربعاء الماضى، عن إطلاق السيارة الكهربائية «نصر E70»، المقرر البدء فى إنتاجها منتصف العام المقبل داخل شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال.

السيارة الكهربائية

وبحسب هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، فإنه من أول يوليو القادم سيتم البدء فى اختبار السيارة الكهربائية فى الشوارع المصرية، حيث تم استيراد 13 سيارة لتجربتها، منها 9 سيتم اختبارها من خلال سائقين مرشحين من قِبَل شركة أوبر.

السيارة الكهربائية

وتسعى مصر إلى توطين صناعة المركبات المستخدمة للطاقة النظيفة، بحسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث يهدف مشروع السيارة الكهربائية إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والانبعاثات الحرارية ذات التأثير السلبى على المواطنين والاقتصاد.

السيارة الكهربائية

ومن المقرر أن يوفر عدد من الوزارات والجهات حزمة من المحفزات للمستهلكين لشراء السيارات الكهربائية، حيث تم التنسيق مع وزارة المالية لتقديم حافز مادى لمشترى المركبات الكهربائية، ومع وزارة الكهرباء لتقديم تسعيرة محفزة للكهرباء، وإتمام إصدار التراخيص للسيارات الكهربائية والهجين من قِبَل وزارة الداخلية.

السيارة الكهربائية

وتم تحديد بعض الأماكن المقترحة لتكون محطات عامة لشحن السيارات الكهربائية سواء فى مواقف التاكسى أو الساحات والجراجات العامة والمراكز التجارية.

السيارة الكهربائية

وأعلن «توفيق» عن عقد شراكة مع إحدى الشركات الكبرى فى تقديم خدمات البيع والصيانة للسيارة الكهربائية «نصر E70»، وأخرى لإنشاء وإدارة محطات الشحن العامة بعدد 3000 محطة مزدوجة، وثالثة فى مجال البحوث والتطوير الخاصة بتكنولوجيا المركبات الكهربائية.

السيارة الكهربائية

وتُصنع السيارة الجديدة E70 محليًا بنسبة 50%، وتتراوح أسعارها بين 320 و370 ألف جنيه، ويمكن أن تسير 400 كيلو متر بالشحنة الواحدة، التى تتكلف 140 جنيهًا.

السيارة الكهربائية

السيارة الكهربائية

السيارة الكهربائية