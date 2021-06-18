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نائب محافظ سوهاج يتفقد المنطقة الأثرية بأخميم

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نائب محافظ سوهاج يتفقد المنطقة الأثرية بأخميم نائب محافظ سوهاج يتفقد المنطقة الأثرية بأخميم

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تفقد اليوم الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، المنطقة الأثرية بمدينة أخميم، وذلك ضمن جولته الميدانية لتفقد مشروعات «حياة كريمة» بالمدينة.

وأكد نائب محافظ سوهاج- خلال الجولة التي رافقه فيها حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم- حرص المحافظة على الإهتمام بالمناطق الأثرية، وتطويرها وتجميل المناطق المحيطة بها، لتظهر بالشكل اللائق أمام الزائرين، موجها الدعوة لأهالي سوهاج لزيارة المناطق الأثرية والتعرف على التاريخ العظيم والحضارة العريقة للمحافظة.

وأشار القاضى، إلى أن مدينة أخميم تعد عاصمة الإقليم التاسع من أقاليم العليا، وأطلق عليها اسم «خنت مين»، واشتق منها أسم أخميم الحالي، وقد أقام بها الملك رمسيس الثاني معبدا ضخما، واعتبر المعبدالرئيسي للمدينة، ويتضمن المعبدتمثالا ضخما للملك رمسيس الثاني وتمثال ضخم لابنته «ميريت آمون»، ويعد من أروع ما أنتجت يد الفنان المصري القديم من تماثيل نسائية، واشتهرت أخميم بصناعة النسيج خلال العصر الروماني والمسيحي.

المصرى اليوم

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