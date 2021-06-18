الريفي ميديا تتولى تطوير جريدة وبوابة الأمة

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قرر عبدالرحمن حسن، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جريدة الأمة، إسناد مهمة تتطوير البوابة الإلكترونية والجريدة إلى شركة الريفي ميديا، وتجديد الثقة في الدكتور علي الريفي، مشرفاً عاماً على الجريدة لمدة ثلاث سنوات .



وقال حسن أن شركة الريفي ميديا تتمتع بخبرات كبيرة في إدارة الصحف والقنوات، وتمتلك تاريخاً حافلاً بالإنجازات لاسيما أنه يرأسها مجموعة شبابية رائعة، تسعى دائماً نحو الريادة.



وأضاف حسن أن الأستاذ علي الريفي رئيس مجلس إدارة شركة الريفي ميديا، مشهود له بالكفاءة دائماً وقد حقق نجاحات كبيرة على المستوى الإعلامي خلال العشر سنوات الماضية، مما جعله جدير بثقة مجلس الإدارة كاملاً.