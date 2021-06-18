أسرة سيدتين توفيتا في حادث بلجرشي تفجع بوفاة والدتهم أثناء دفنهما اليوم

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وقع حادثهما أثناء تعقّب إسعاف كانت تقلها

فُجعت أسرة الفتاتين المتوفيتين أمس، في حادث مروري بمحافظة بلجرشي أثناء دفنهما بعد ظهر اليوم في محافظة العقيق بوفاة والدتهما التي كانت ترقد في العناية المركزة بمستشفى الأمير مشاري بن سعود، والتي وقع حادثهما المروري أثناء ملاحقتهما لسيارة الإسعاف التي تقلّ والدتهما.



وفي التفاصيل: لسوء حالة الوالدة فقد حضرت ابنتاها (39، 41) عامًا من الرياض، وعند وصولهما لمنطقة الباحة وأثناء نقل والدتهما في سيارة الإسعاف لمستشفى الأمير مشاري بن سعود بمحافظة بلجرشي كانت الفتاتان تلاحقان سيارة الإسعاف وذلك أثناء هطول أمطار على المنطقة لتنحرف مركبتهما وتصطدم بشاحنة ما أدى لوفاة إحداهما على الفور، والأخرى لحقت بها فور وصولها للمستشفى أمس الخميس، لتلحق بهما والدتهما المسنة ظهر اليوم والذي وصل الخبر لأسرتها أثناء دفن الفتاتين.



فيما علمت "سبق" أن إحدى الفتاتين أرملة وتعول أبناءها الأيتام، والذين فُجعوا اليوم بوفاة والدتهم وجدتهم لأمهم كذلك.