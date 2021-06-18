مدرب النصر: الفوز علي المريخ أحيا آمال المنافسة على الصعود

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق فريق النصر فوزا غاليا خارج ملعبه على فريق المريخ البورسعيدي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المريخ ضمن مباريات الجولة 28 بدوري القسم الثاني.

ويعد هذا الفوز هو الفوز الثالث على التوالي للنصر.

وجاء هدف الفوز للنصر في الدقيقة 90 من الشوط الثاني من تمريرة بينية من جودة ايمن لكيكة العطار الذي أودعها في الزاوية اليمني لمرمي المريخ .

بهذه النتيجة رفع النص رصيده من النقاط إلى 41 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الثانية.

ووجه طاب السيد المدير الفني للنصر. الشكر للاعبين على الآداء الرجولي والقتال لآخر دقيقه وتحقيق نتائج كبيرة لم تكن متوقعه وضعت الفريق في منطقة جيدة في جدول الدوري ووجود بصيص من الأمل في المنافسة على الصعود للممتاز.

وقال إن النجاح الذي تحقق الفترة الأخيرة يعود لجهد كبير من اللاعبين ومنظومة عمل رائع داخل نادي النصر بداية من الدكتور عمرو عبدالحق رئيس النادي، ومجلس الإدارة، وأحمد الأحمر عضو المجلس، ورحيم عبدالحق مدير الكرة الذي يبذل مجهودات كبيرة وأعضاء الجهاز الفني وطارق السيد فرد في هذه المنظومة.

أضاف طارق السيد: النصر واجه فريق كبير المريخ في ملعبه ولديهم إمكانيات في الفريق قوية وأدوا مباراة تكتيكية عالية وفي الشوط الثاني قمنا بالاعتماد على السرعات وتم عمل تغيرات بنزول أوشا وجودة أيمن وميدو العطار وحسام جلال ونجحنا ووفقنا في خطف هدف الفوز.

وشدد طارق السيد أن النصر سيقاتل لآخر دقيقة في الدوري موجها الشكر للاعبين وطالبهم بمواصلة الانتصارات.