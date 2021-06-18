إريكسن لاعب وسط الدنمارك يغادر المستشفى بعد جراحة ناجحة

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أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم اليوم الجمعة أن كريستيان إريكسن لاعب وسط المنتخب الدنماركي غادر المستشفى بعد جراحة ناجحة بعد أيام قليلة من إصابته بأزمة قلبية في مباراة الدنمارك الأولى ببطولة أوروبا.

وأجرى إريكسن جراحة لزراعة منظم لضربات القلب بعد سقوطه مغشيا عليه في أرض الملعب أمام فنلندا.

ويمنع الجهاز الإلكتروني الصغير السكتات القلبية القاتلة ويساعد على استعادة ضربات القلب.

وخضع إريكسن لإنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب وعاد قلبه ينبض بعد الاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية قبل نقله إلى المستشفى.

وكشف الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيان، الخميس الماضي، عن حل طبي للوضعية الصحية للاعب الوسط كريستيان إريكسن.

وفقد نجم إنتر ميلان وعيه وسقط خلال أول مباراة لبلاده ضد منتخب فنلندا في بطولة أوروبا يورو 2020 يوم السبت الماضي.

قال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيان رسمي عبر حسابه في تويتر: «طبيب المنتخب مورتن بوسن كان على اتصال مع أخصائي قلب وتوصلا لحل حول حالة اللاعب».

وأضاف البيان: «بعدما خضع إريكسن لفحوصات عدة، تم الاستقرار على ضرورة زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب ومزيل للرجفان».

وأوضح: «هذا الجهاز ضروري بعد النوبة القلبية التي تعرض لها اللاعب، بسبب اضطرابات ضربات القلب».

وتابع: «قَبِل كريستيان الحل، وتم تأكيد القرار من قبل المتخصصين على الصعيدين الوطني والدولي، وأوصوا جميعا بنفس العلاج».

واختتم البيان: «نحن نشجع الجميع على منح إريكسن وعائلته السلام والخصوصية في الوقت القادم».

وخسر منتخب الدنمارك مباراته الأولى في يورو 2020 أمام فنلندا بهدف دون رد.

وتلعب الدنمارك وفنلندا في المجموعة الثانية للبطولة القارية إلى جانب منتخبي بلجيكا وروسيا.