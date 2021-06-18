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حرس الحدود يقترب من العودة للدورى الممتاز

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حرس الحدود يقترب من العودة للدورى الممتاز حرس الحدود يقترب من العودة للدورى الممتاز

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اقترب الفريق الكروى الأول بنادى حرس الحدود من العودة لدورى الأضواء و الشهرة بعدما نجح فى الفوز واقتناص ثلاث نقاط غالية على حساب الأولمبي بفوزه بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لدورى القسم الثاني.

بهذه النتيجة يتصدر فريق حرس الحدود ترتيب فرق مجموعة بحرى برصيد 61 نقطة، يليه فاركو ثانيا برصيد 58 نقطة، والاولمبى 49 نقطة فى المركز الثالث.

وجاءت نتائج الجولة:

فاركو 3 / 1 سبورتنج السكندري.

المنصورة 1 / 0 مالية كفر الزيات.

بلدية المحلة 0 / 0 أبو قير للأسمدة.

كفر الشيخ‏ 1 / 1الجزيرة المطروحي.

الأوليمبي 0 / 1 حرس الحدود.

دكرنس 1 /2 ألعاب دمنهور‏.

الحمام 0 / 0 بني عبيد.

الرجاء 2 / 2 بيلا.

المصرى اليوم

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