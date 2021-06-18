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بعثة الرجاء المغربي تشيد بحفاوة الاستقبال في مطار القاهرة

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بعثة الرجاء المغربي تشيد بحفاوة الاستقبال في مطار القاهرة بعثة الرجاء المغربي تشيد بحفاوة الاستقبال في مطار القاهرة

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استقبل وفد من نادي بيراميدز بعثة فريق الكرة بنادي الرجاء المغربي بمطار القاهرة، لدى وصولها مساء اليوم، استعدادا لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في إطار العلاقات الطيبة والوطيدة بين الناديين، والتعاون بين الشقيقين.

ويحل الرجاء ضيفا في التاسعة من مساء الأحد على بيراميدز باستاد الدفاع الجوي في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تجرى مباراة الذهاب يوم ٢٧ يونيو الجاري بمركب محمد الخامس في كازبلانكا.

وكلف المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز، وفد من مسئولي النادي لاستقبال بعثة الرجاء المغربي في مطار القاهرة الدولي، وتولى شريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي إنهاء إجراءات دخول الأشقاء لأرض ومرافقة البعثة المغربية حتى الوصول إلى مقر فندق إقامتها بالقاهرة وتلبية كافة طلباتهم وإنهاء أي مشكلات من الممكن أن تواجههم.

وعبرت البعثة المغربية عن شكرها الشديد لإدارة نادي بيراميدز على الاستقبال المميز بالمطار، والذي يأتي في إطار التعاون والعلاقات الوطيدة بين الناديين، مع وعد باستقبال مماثل لبعثة بيراميدز في كازبلانكا قبل خوض مباراة الإياب.

المصرى اليوم

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