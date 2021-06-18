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«محلية النواب» تشيد بأعمال تطوير قرية أكلاى السياحية

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أشاد وفد «محلية النواب» بالمستوى المتميز والمتطور لقرية أكلاى السياحة «الكروان سابقا»، خلال زيارتهم وتفقدهم لأعمال التطوير التي شهدتها القرية، مؤكدين أن القرية مثلت إضافة سياحية كبرى لمحافظة بورسعيد، وذلك تماشيا مع حركة التنمية السياحية الغير مسبوقة ببورسعيد حاليا

جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة الإدارة المحلية برئاسة مهندس احمد السجيني واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لعدد من القرى والفنادق السياحية، اليوم الجمعة، للتعرف على إنجازات المحافظة في مختلف القطاعات .

واستعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال التطوير التي شهدتها قرية أكلاى السياحية، حيث أصبحت واحدة من أهم القرى السياحية التي يقصدها زائرى المحافظة مؤخرا ،وتقدم خدمات سياحية على أعلى مستوى .

وأوضح «المحافظ» أن بورسعيد تمتلك فرص استثمارية متنوعة بكافة القطاعات فهناك فرص للاستثمار السياحي والصناعي مشيدا بمستوى تطوير قرية أكلاى والذى يتناسب مع أهداف تطوير قطاع السياحة ببورسعيد ووضع بورسعيد على خريطة السياحة .

وكان محافظ بورسعيد قد استقبل وفد «الإدارة المحلية بمجلس النواب» أول أمس، خلال زيارتهم للمحافظة والتى استغرقت عدة أيام، لمتابعة مستجدات المشروعات التنموية والخدمية والسياحية وغيرها .

لجنة "محلية النواب " يشيدون بقرية أكلاى السياحية ( الكروان سابقا)
لجنة "محلية النواب " يشيدون بقرية أكلاى السياحية ( الكروان سابقا)

المصرى اليوم

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