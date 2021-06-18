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محافظ بورسعيد ووفد «محلية النواب» يزورون قرية بالما السياحية

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محافظ بورسعيد ووفد «محلية النواب» يزورون قرية بالما السياحية محافظ بورسعيد ووفد «محلية النواب» يزورون قرية بالما السياحية

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قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة مهندس أحمد السجيني اليوم الجمعة، ضمن جولاتهم الميدانية بالمشروعات السياحية، بزيارة وتفقد قرية بالما السياحية بشارع طرح البحر، والتى شهدت تطوير شامل بجميع مرافقها لتنضم إلى الكيانات الفندقية والسياحية القائمة بالمحافظة والمشروعات السياحية العملاقة بالغرب، وتساهم في دعم السياحة وتقديم خدمات مميزة لزائرى بورسعيد من مختلف المحافظات.

وأكد محافظ بورسعيد، على سعى المحافظة لتحفيز الاستثمارات الجادة بمختلف القطاعات والتى تسهم في تحقيق خطة الدولة التنموية بالاضافة إلى توظيف الايادى العاملة من ابناء المحافظة، وأشار إلى أن القطاع الفندقى والسياحى ضمن الانشطة الهامة للمحافظة نظراً إلى طبيعة محافظة بورسعيد وموقعها الجاذب حيث تقع على مدخل قناة السويس والبحر المتوسط وجنوب اوروبا وقارتى افريقيا واسيا وبالتالى هي محافظة سياحية من الطراز الاول.

ولفت المحافظ إلى أن بورسعيد تمتلك فرص استثمارية متنوعة بكافة القطاعات فهناك فرص للاستثمار السياحي والصناعي مشيدا بمستوى تطوير قرية بالما والذى يتناسب مع أهداف تطوير قطاع السياحة ببورسعيد ووضع بورسعيد على خريطة السياحة .

ومن جانبها، أشادت «محلية النواب» بالمستوى الحضارى المتطور لقرية بالما السياحية، خلال زيارتهم وتفقدهم لأعمال التطوير التي شهدتها القرية، مؤكدين أن القرية مثلت إضافة سياحية كبرى لمحافظة بورسعيد، وذلك تماشيا مع حركة التنمية السياحية الغير مسبوقة ببورسعيد حاليا

المصرى اليوم

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