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تعليم القليوبية انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية غدا

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تعليم القليوبية انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية غدا تعليم القليوبية انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية غدا

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية لمدارس المحافظة غدا السبت حيث يؤدى ٥٣٨٤٤ طالب وطالبة، الامتحان في ١٧٨ لجنة.

وأكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بضرورة التعقيم والتطهير بجميع اللجان والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات حرصا على سلامة الطلاب بجانب تقليل اعداد الطلاب بكل لجنة إلى 14 طالبا للتباعد الاجتماعي بين الطلاب.

كما شدد على توفير جو من الهدوء والالتزام داخل اللجان الامتحانية وتوفير الطمأنينة لأبنائنا الطلبة والطلبات عند أداء الامتحانات.

وأكد على أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة لتذليل كافة العقبات وحلها باقصي سرعة وهناك تواصل فعال بينها وبين غرف العمليات في جميع الإدارات التعليمية لتذليل كافة العقبات.

المصرى اليوم

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