أخبار عاجلة

«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي -
الإسماعيلي يستعد للاتحاد السكندري بالتعادل مع منتخب فلسطين -
مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري .. الأهلي و بيراميدز في هذا الموعد -
جمهورية التشيك تمنع السفر إلى روسيا وتونس بسبب سلالات كورونا المتحورة -
"التعليم": "الصينية" في 8 مدارس كمادة اختيارية للثاني والثالث الثانوي بالرياض وجدة والشرقية -
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!! -
"مكافحة المخدرات" بعسير: القبض على 4 مخالفين روَّجوا كمية من الحشيش وإمفيتامين -
مصادر نصراوية تنفي: لا صحة لانتقال "عبدالرزاق حمدالله" لـ"الاتحاد" -
"وقت اللياقة" تمدِّد اتفاقية شراكتها الاستراتيجية مع هيئة المهندسين -
الأولمبي السعودي يواصل إعداده.. والجهازان الفني والإداري يزوران تمبكتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

هل الأطفال بعيدين عن الإصابة بجلطات القلب؟ الدكتور حسام موافي يجيب ()

Print
هل الأطفال بعيدين عن الإصابة بجلطات القلب؟ الدكتور حسام موافي يجيب (فيديو) هل الأطفال بعيدين عن الإصابة بجلطات القلب؟ الدكتور حسام موافي يجيب ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن كرات الدم الحمراء إذا تعرضت لنقص في الأكسجين لا يحدث شيء، ولكن الجسم يعاني.

وتابع خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض الأمراض الوراثية تؤدي إلى تحول كرات الدم الحمراء إلى شكل المنجل في حال تعرضها لنقص الأكسجين.

ولفت الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن الأطفال الصغار لا يمكن أن يصابوا بجلطة في القلب.

وأوضح أن الخلايا المنجلية تسبب «قفلات» في شرايين المخ والقلب والأمعاء والأقدام والطحال، موضحا أن الخلايا المنجلية لا تعيش أكثر من 120 يومًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شاهد.. لحظة سقوط المطربة جنات وإنقاذ ابنتها من داخل حمام السباحة (فيديو)

شاهد.. لحظة سقوط المطربة جنات وإنقاذ ابنتها من داخل حمام السباحة (فيديو)

أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو)

أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو)

بالفيديو.. الجيش اليمني يُسقط طائرة مفخخة تابعة للحوثي

بالفيديو.. الجيش اليمني يُسقط طائرة مفخخة تابعة للحوثي

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة

بالفيديو.. الشاعر "الباريستا" لـ"سبق": العمل في "الكوفي شوب" متعة.. والعيب في العطالة