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: شاهد الفيديو الاخير للمرحوم البوريني وزوجته قبل وفاتها على طريق النقب

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بالفيديو : شاهد الفيديو الاخير للمرحوم البوريني وزوجته قبل وفاتها على طريق النقب : شاهد الفيديو الاخير للمرحوم البوريني وزوجته قبل وفاتها على طريق النقب

جى بي سي نيوز :- تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المرحوم عمار البوريني الذي وافته المنية اليوم الخميس .

وقال شهود عيان : ان الفيديو الذي يتم تداوله هو الاخير للمرحوم قبيل تدهور سيارته .

يذكر ان البوريني هو ناشط على السوشل ميديا .

وقالت مديرية الأمن العام في بيان لها اليوم الخميس إن كوادر الانقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين تريلا ومركبة صغيرة على طريق النقب ،نتج عنه وفاة زوجان اثر تعرضهما لاصابات بالغة في الجسم واصابة طفلتهما بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطفلة في موقع الحادث ومن ثم نقلها واخلاء الوفاتان الى مستشفى معان الحكومي ،والطفلة قيد العلاج .

وبين الناطق الإعلامي ان الكوادر الطبيه بمستشفى معان الحكومي قامت بإجراء عملية قيصريه للأم المتوفاة واخراج الجنين ووضعه على الأجهزة الطبيه (الخداج ) .

فيديو :

جي بي سي نيوز

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