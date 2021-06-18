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فجرتهم ألغامهم.. خسائر بشرية حوثية في تسلل فاشل جنوب الحديدة

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فجرتهم ألغامهم.. خسائر بشرية حوثية في تسلل فاشل جنوب الحديدة فجرتهم ألغامهم.. خسائر بشرية حوثية في تسلل فاشل جنوب الحديدة
استقدام مليشيا مسلحة من "جبل رأس" تصدت لها القوات المشتركة

فجرتهم ألغامهم.. خسائر بشرية حوثية في تسلل فاشل جنوب الحديدة

لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم وجُرح آخرون، اليوم الجمعة، إثر محاولتهم تنفيذ عملية تسلل فاشلة لاختراق خطوط التماس في قطاع حيس جنوب الحديدة، غرب اليمن.

ووفق ما نقلت "العربية.نت"، قال إعلام القوات المشتركة إن ميليشيات الحوثي استقدمت تعزيزات ومجاميع مسلحة من مناطق سيطرتها في مديرية جبل رأس ودفعت بهم باتجاه المناطق المحررة شرق مدينة حيس.

وأكد أن القوات المشتركة تصدت للعناصر الحوثية المتسللة وأوقعت في صفوفها خسائر بشرية خلال الاشتباكات التي استمرت أكثر من ساعتين.

وأشار إلى أن مسلحي الميليشيات الحوثية الفارين من المواجهات وقعوا في فخاخ ألغام زرعها الحوثيون مسبقاً، ولقوا حتفهم إثر انفجارها.

في سياق متصل، أخمدت القوات المشتركة، الجمعة، مصادر نيران لميليشيات الحوثي في ثلاثة قطاعات جنوب الحديدة بالساحل الغربي.

وأفاد مصدر عسكري ميداني، أن الميليشيات الحوثية استهدفت بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة الأحياء والقرى السكنية في "كيلو 16" و"مدينة الصالح" شرق الحديدة، وكذلك شمال غربي مدينة الدريهمي.

وأضاف أن وحدات القوات المشتركة المرابطة بالخطوط الأمامية في تلك القطاعات تعاملت مع مصادر نيران الحوثيين برد مماثل، وتمكنت من إخماد وإسكات نيران الميليشيات.

وتستمر ميليشيات الحوثي الإرهابية في انتهاكاتها للهدنة الأممية في مختلف مناطق الحديدة بشكل يومي دون اكتراث للوضع الإنساني، ضاربةً باتفاق ستوكهولم عرض الحائط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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