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خلال 15 ساعة من إتاحة الحجوزات.. "بوابة الشرق" تعلن اكتمال الحجوزات في أراضيها

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أعلنت إصدار رخص البناء في المخطط في أيام معدودة من وقت الإفراغ

خلال 15 ساعة من إتاحة الحجوزات..

سجلت شركة "المزيني" العقارية رقماً قياسياً جديداً في حجز الأراضي السكنية في فترة وجيزة، وخلال خمس عشرة ساعة أكملت الشركة حجز المرحلة الثانية من أراضي مشروع بوابة الشرق، وهو أول مخطط سكني يعتمد على المسارات المحدثة والذي بدأ بإفراغ صكوك الأراضي للمشترين، فيما أعلنت الشركة عن إصدار رخص البناء في المخطط في أيام معدودة من وقت الإفراغ عبر منصة (بلدي).

وذكرت شركة "نزل" للتسويق العقاري المسوق الحصري لمشروع بوابة الشرق أن استخدام التقنيات الحديثة وأتمتة الأعمال وسهولة إجراءات الحجز ساهمت في تسويق المشروع بشكل ناجح.

وأشارت نزل إلى أن التطوير الحديث والسريع للمخطط وتوفير البنية التحتية المتكاملة وحرص المواطنين على اختيار المخطط المناسب للسكن ساهم في زيادة الإقبال وسرعة الحجز في المرحلة الثانية خلال ساعات من إطلاق بيع المخطط في إنجاز غير مسبوق.

وأفادت بأن الشركة بصدد تسويق عدة مشاريع سكنية مماثلة خلال الفترة القادمة في عدة مدن.

ويأتي هذا الإنجاز لولا تكامل الجهود من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في برنامج البيع أو التأجير على الخارطة (وافي)، ومركز خدمات المطورين (إتمام)، ووزارة العدل، وأمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية شرق الرياض في تسهيل جميع الإجراءات وتذليل جميع العقبات لدعم تملك المواطنين للمساكن والتي تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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