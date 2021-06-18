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الشاب "الجناحي" ينقذ مقيمًا من الموت بعد احتراق شاحنته على طريق المدينة السريع

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الشاب "الجناحي" ينقذ مقيمًا من الموت بعد احتراق شاحنته على طريق المدينة السريع الشاب "الجناحي" ينقذ مقيمًا من الموت بعد احتراق شاحنته على طريق المدينة السريع
شاهد الشاحنة وهي ترتطم بالسياج الحديدي وتنقلب

الشاب

استطاع الشاب ماجد حمد الجناحي إنقاذ مقيم آسيوي من الموت، إثر احتراق شاحنته على طريق المدينة السريع، بعد ارتطامها بالسياج الحديدي وانقلابها، فهرع المواطن ليخرج المحتجز وعائلته قبل وصول النار إليهم.

وتفصيلًا: كان "الجناحي" عائدًا برفقة عائلته إلى عنيزة ليشاهد منظرًا مروعًا تمثّل في ارتطام شاحنة بالسياج الحديدي، كانت تسير في الاتجاه الآخر وانقلابها واشتعالها بالنار.

وهرول مسرعًا صوب المحتجز فلاحظه لا يستطيع الحراك، عندها غامر بنفسه لينقذه قبل تطور النار، واستطاع بفضلٍ من الله إخراج السائق من مقعده قبل احتراقه، وذلك في ظرف دقائق، فيما قامت زوجته بالاتصال بالهلال الأحمر وتحديد الموقع ونقل المصابين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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