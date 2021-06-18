صبري فواز : أنا مشخصاتي هاوي شعر .. ومصطلح السينما النظيفة «كذبة»

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شهدت فعاليات ثالث أيام، الدورة ال٢٢ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ندوة تكريم للفنان صبري فواز، وأدارتها الناقدة فايزة هنداوي، في تقليد جديد من المهرجان بأن يقوم بتكريم عدد من رموز الصناعة.

ومن جانبه، قال الفنان صبري فواز: إنني شرفت هذا العام أن أشارك في مهرجان الإسماعيلية، خاصة أن فكرة المشاركة في الأفلام القصيرة موجودة لدي ولو وجدت سيناريو عجبني سأقوم ببطولته، ولو عرض على عمل استفزني سأقوم به خاصة أن الافلام القصيرة تتحرر من المشاكل التي تواجه الأفلام الروائية الطويلة، وأهمها سيف التوزيع.

وحول بداية مسيرته الفنية، أشار صبري فواز: عندما اختارني المخرج الكبير الراحل إسماعيل عبدالحافظ في مسلسل الوسية لم أصدق نفسي، وهو صاحب الفضل على وشاركت في كل أعماله وكان آخرهم، مسلسل المصراوية، وعندما ركزت في فترة من فترات حياتي على الأعمال المسرحية قال لي «أصحابك سبقوك متبقاش حمار.. هاديك دور يحطك في مكانك الصحيح»، وبالفعل قد حدث هذا الأمر.

وأضاف: «عندما عملت مع محمد أمين راضي أتاح لي مساحة أدوار مختلفة في عدد من الأعمال، وكانت فرصة مهمة ومغرية لأنها كانت شخصيات لم تعرض على من قبل واعتبرتها نقلة نوعية في حياتي».

وحول تجربة الإصابة بفيروس كورونا، قال فواز: كانت قاسية جدا ومفيدة جدا واكتشفت أن نعم ربنا علينا كثيرة ولكن نحن الذين أعيننا ضيقة، مؤكدا أنه لم ولن يتنازل في تقديم أعماله الفنية، والممثل ممثل يمكن أن يكون جيدا أو غير جيد، ولكن النجومية مختلفة عن التمثيل، هذا أمر له قواعده وضوابطه.واكم من فنانين أصحاب موهبة ولم يصلوا لدرجة النجومية والعكس صحيح، مشيرا إلى أنه ضد تقديم تنازلات، ومشاركته في اعمال عدة متلاحقة مؤخرا لتأمين مستقبل أولاده مشددا أنها تجربة كانت تحت ضغط فقط دون تنازل في جودة العمل.

وكشف صبري فواز حكايته مع الشعر وارتباطه بإشعار فؤاد حداد وصلاح جاهين قائلا: «.بكتب الشعر على أنه يخصني صبري الانسان ولهذا السبب لم أتعامل معه تجارياً،شغلتي مشخصاتي،لست معني بتقديم نفسي كشاعر، ولم أتوقع ردود الفعل على الديوان الخاص بي،تربيت على اشعار كبار الشعراء،ساعدني، سيظل مجرد هواية شخصية،و ساعدني وخفف لي مرارة تأخر بدأ رحلتي مع التمثيل، سيظل مجرد هواية شخصية، وساعدني وخفف لي مرارة تأخر بدأ رحلتي مع التمثيل». وحول اختيار أعماله، قال فواز: أتعامل مع الأدوار على أنها مغرية أم لا، لأنني أقدمها من وجهة نظره وقناعاته هو لأن الشخصية الشريرة لا تظن أنها شريرة خلال حياتها، ويعرض على كثير من الأعمال«فلات»، لا أقدمها مهما تقاضيت من أموال، لأنها لا تغريني. وتابع: «لا أقبل أي دور إلا بعد جلسة طويلة مع المؤلف والمخرج، للاتفاق على الدور كاملا إذا لم يكن الدور مكتوبا بشكل كامل، لأنه يفيدني في أدار الشخصية، وهو ما حدث في مسلسل موسى، حيث حكي لي المخرج مشهد موت الشخصية في أول جلسة بيننا لأن المؤلف لم يكن انتهى من كتابة العمل كاملا، وتعلمت في حياتي أن أمشي بخطى ثابتة وقد راهنت على قيمتي وليس على أحد،لتظل قيمتي في نفسي وليس في الآخرين».

وأضاف: «لن اكرر ما عشته في رمضان 2021 بالمشاركة بأربع أعمال دفعة واحدة، التجربة صعبة ولم أكن حمل كل ذلك».

وعن تعاونه مع أكثر من مخرج هذا العام، قال: كريم الشناوي يضع ويحدد كل لمسات الممثل في حالة هدوء المفرح وكذلك محمد سلامة وخالد مرعي، المخرج العنيف في التعامل مع الممثلين بات قليل جداً.

وشدد على رفضه لمصطلح السينما النظيفة، مشيرا إلى أن هذا المصطلح كذبة، وموضوع أن الفن رسالة غويقي وين الأساس في الفن تحقيق المتعة، ووجهة نظري من يقول ذلك هو فنان ضعيف يغطي على ضعفة، الاساس في الفن الجودة وأي كلام غير ذلك نصب.