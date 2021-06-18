أخبار عاجلة

"التعليم": "الصينية" في 8 مدارس كمادة اختيارية للثاني والثالث الثانوي بالرياض وجدة والشرقية -
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!! -
"مكافحة المخدرات" بعسير: القبض على 4 مخالفين روَّجوا كمية من الحشيش وإمفيتامين -
مصادر نصراوية تنفي: لا صحة لانتقال "عبدالرزاق حمدالله" لـ"الاتحاد" -
"وقت اللياقة" تمدِّد اتفاقية شراكتها الاستراتيجية مع هيئة المهندسين -
الأولمبي السعودي يواصل إعداده.. والجهازان الفني والإداري يزوران تمبكتي -
«الحزام والطريق».. مبادرة صينية للعولمة في العالم على عكس الرؤية الغربية -
طبيب نفسي: 40% ممن يمارسون الكذب المرضي نشأوا في أسرة فوضوية -
تاكيس جونياس يقود أول تدريباته مع بيراميدز -
محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال استكمال الممشى السياحي شمال الخارجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ بورسعيد و لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يتفقدون ساحة

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجبنى مشروع ساحة بحى الشرق، وذلك في إطار زيارة وفد «محلية النواب» لمحافظة بورسعيد لتفقد ومتابعة المشروعات الجارية ببورسعيد في كافة المجالات .

وأكد محافظ بورسعيد أن منطقة ساحة مصر يتم تصميمها على أعلى مستوى باعتبار المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة بالمحافظة، لافتا لأهمية تصاميم الشكل الجمالى والحضارى لمنطقة ساحة مصر والاهتمام بالمسطحات الخضراء والزهور داخل الحديقة، وتنفيذ عمل فنى مميز يليق بتاريخ بورسعيد وحضارتها، لتكون واجهة سياحية للمحافظة على أعلى مستوى ضمن المشروعات السياحية العملاقة التي تهدف لوضع بورسعيد في مصاف المدن السياحية، وبما يليق مع المستوى الحضارى، وتحقيق أفضل مستوى ترفيهى لأبناء بورسعيد.

ومن جانبه، أشاد رئيس «محلية النواب» بمشروع ساحة مصر والذى يؤكد على الهوية المصرية ويشير لجهود أبناء مصر خلال حفر قناة السويس، كما يتناسب مع طبيعة التطوير والتنمية الذي تحققه المحافظة في كافة المستويات.

محافظ بورسعيد و لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يتفقدون ساحة مصر
محافظ بورسعيد و لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يتفقدون ساحة مصر

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري .. الأهلي و بيراميدز في هذا الموعد

مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري .. الأهلي و بيراميدز في هذا الموعد

الأدنى من 11 أسبوعا بسبب هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء 29 يونيو 2021

الأدنى من 11 أسبوعا بسبب هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء 29 يونيو 2021

مصرع شاب غرقا في مصيف مطوبس

مصرع شاب غرقا في مصيف مطوبس