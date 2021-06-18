نائبة وزير الثقافة الروسية في ضيافة «الأهرامات»

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استضافت وزارة السياحة والآثار، الجمعة، نائبة وزير الثقافة الروسى، أولغا ياريلوفا، والوفد المرافق لها، فى زيارة إلى منطقة أهرامات الجيزة، فى إطار فعاليات عام التبادل الإنسانى بين مصر وروسيا، تنفيذاً لاتفاق الرئيسين عبدالفتاح السيسى وفلاديمير بوتين.

وأعرب الوفد الروسى عن إعجابه بعراقة الحضارة المصرية وعظمة أهرامات الجيزة وطريقة بنائها، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم أمام هرم خوفو، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، ومنطقة البانوراما وأبوالهول.

يذكر أن فعاليات الافتتاح الرسمى لعام التبادل الإنسانى المصرى الروسى ستبدأ مساء اليوم من خلال تنظيم حفل لفرقة «بريوسكا للفنون الشعبية» الروسية بدار الأوبرا المصرية.