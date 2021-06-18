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قسطرة شريانية تنقذ حياة مريضة من نزيف حاد بـ«مستشفى طنطا التعليمي»

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قسطرة شريانية تنقذ حياة مريضة من نزيف حاد بـ«مستشفى طنطا التعليمي» قسطرة شريانية تنقذ حياة مريضة من نزيف حاد بـ«مستشفى طنطا التعليمي»

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أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي بوحدة الأشعة التداخلية في إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 60 عامًا، بإجراء قسطرة شريانية استغرقت ساعة تقريبا بالمستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا.

قال ‏الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه تم عمل قسطرة شريانية لحقن تمدد في شريان الكلي اليمني والمتسبب في نزيف حاد باستخدام الملفات الحلزونية مع إغلاق كامل واختفاء التمدد الشرياني بعد الحقن مباشرة.

وأشار الدكتورأحمد الشرقاوي عضو الفريق الطبى إلى استقرار حالة المريضة، موضحًا أن القسطرة الشريانية أجريت بوحدة الأشعة التداخلية بالمستشفي التعليمي العالمي، موجهًا الشكر للدكتور محمود سليم مدير المستشفي، والدكتوره نجلاء دعبيس رئيسة قسم الأشعة، والدكتور عمرو البدري رئيس وحدة الاشعة التداخلية.

وأكدت الدكتوره نجلاء دعبيس رئيسة قسم الأشعة، أن المستشفي التعليمي العالمي الجامعي مجهزة بأحدث الأجهزة والإمكانيات للتعامل مع مثل هذة الحالات النادرة، حيث يقدم قسم الاشعة التداخلية خدمات نوعية ومميزة لرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بإقليم الدلتا.

المصرى اليوم

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