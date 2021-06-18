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انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية غدا وسط إجراءات احترازية مشددة (صور)

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تنطلق غدا السبت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية،بالقاهرة وجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، في 610 لجنة يؤدى بها الامتحانات نحو 113 ألف طالب وطالبة، حيث تقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم في يوم والقسم الادبى في يوم آخر، وذلك منعاً للتكدس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، وتبدأ الامتحانات بالقسم العلمى غدا السبت بمادة الفقه وتبدأ الساعة 9 صباحا وتنتهى في تمام الساعة 11 صباحا .

وانتهى قطاع المعاهد الأزهرية من تطعيم كافة العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح المستجد، كما يتم الآن تطعيم القوافل التفتيشية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد، للتفتيش على لجان الامتحانات.
وتم تشكيل غرف عمليات وخصصت أرقام واتساب لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.
ومن المقرر أن تنتهى الامتحانات يوم 1 أغسطس ،على أن تنعقد امتحانات الدور الثاني للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021.
كما انهى قطاع المعاهد الأزهرية طباعة أسئلة امتحانات الثانوية وإرسالها إلى المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية .

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بدء تطعيم المعلمين المشاركين بامتحانات "الثانوية الأزهرية" فى الاسكندرية بلقاح كورونا (صور) - صورة أرشيفية
بدء تطعيم المعلمين المشاركين بامتحانات "الثانوية الأزهرية" فى الاسكندرية بلقاح كورونا (صور) - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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