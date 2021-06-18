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نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية «الكولا»

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نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية «الكولا» نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية «الكولا»

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تفقد اليوم الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية (الكولا) بدائرة مركز أخميم.

وقال القاضى، إنه بدأ جولته التي رافقه فيها حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، وأشرف على رئيس قرية الكولا، وشريف أبوسحلى منسق وحدة حياة كريمة بسوهاج- بتفقد مركز شباب الكولا والذي تم تطويره ضمن مبادرة «حياة كريمة»، حيث تفقد المبنى الإدارى وملعب كرة القدم، مشيدا بالمستوى المتميز لمركز الشباب.

وأضاف نائب محافظ سوهاج أنه تفقد كذلك عددًا من المنازل التي تم تأهيلها ضمن المبادرة، والتقى عددًا من أهالى القرية وأصحاب تلك المنازل الذين عبروا عن سعادتهم بتطوير منازلهم واهتمام الدولة بهم، موجهين الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح على هذه المبادرة التي وفرت لهم حياة كريمة.

وأكد القاضى على تواصل الجولات الميدانية والمتابعة المستمرة لمختلف المشروعات الجارى تنفيذها بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وفقا لتوجيهات المحافظ اللواء طارق الفقى، بمتابعة المشروعات الجارية بمختلف القطاعات وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى تحظي محافظة سوهاج بنصيب كبير منها.

المصرى اليوم

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