طلب إحاطة لتأخر تعيين العمالة المؤقتة بـ«الزراعة»

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تقدمت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حفني جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والزراعة، بسبب استمرار العمالة المؤقتة العاملين بوزارة الزراعة بالعقود التدريبية التي تم التعاقد معهم قبل 2012.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة«أن العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة سبق وصدر قرار من وزير الزراعة القرار ٧٠٢ لسنة ٢٠١١ والقرار ٦٤١ من مجلس الوزراء والكتب الدورية ٢٠١١ والقانون ١٩ لسنة ٢٠١٢ تعدل قانون نظام العاملين بالدولة رقم ٤٧ والذي على أثره تم اتخاذ قرار بتعيين كل العاملين بالعقود المؤقتة بجميع الوزارات وجميع المحافظات َحدث هذا، إلا العاملين المؤقتين بوزارة الزراعة بالعقود التدريبية.

وأضافت أنه قد سبق صدور تشريع من مجلس النواب ومجلس الشيوخ بتعيين العاملين بالعقود التدريبية بعد التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الزراعة والتنظيم والإدارة إلى تقسم العقود.