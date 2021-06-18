أخبار عاجلة

"التعليم": "الصينية" في 8 مدارس كمادة اختيارية للثاني والثالث الثانوي بالرياض وجدة والشرقية -
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!! -
"مكافحة المخدرات" بعسير: القبض على 4 مخالفين روَّجوا كمية من الحشيش وإمفيتامين -
مصادر نصراوية تنفي: لا صحة لانتقال "عبدالرزاق حمدالله" لـ"الاتحاد" -
"وقت اللياقة" تمدِّد اتفاقية شراكتها الاستراتيجية مع هيئة المهندسين -
الأولمبي السعودي يواصل إعداده.. والجهازان الفني والإداري يزوران تمبكتي -
«الحزام والطريق».. مبادرة صينية للعولمة في العالم على عكس الرؤية الغربية -
طبيب نفسي: 40% ممن يمارسون الكذب المرضي نشأوا في أسرة فوضوية -
تاكيس جونياس يقود أول تدريباته مع بيراميدز -
محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال استكمال الممشى السياحي شمال الخارجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طلب إحاطة لتأخر تعيين العمالة المؤقتة بـ«الزراعة»

Print
طلب إحاطة لتأخر تعيين العمالة المؤقتة بـ«الزراعة» طلب إحاطة لتأخر تعيين العمالة المؤقتة بـ«الزراعة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت النائبة سلمى مراد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حفني جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والزراعة، بسبب استمرار العمالة المؤقتة العاملين بوزارة الزراعة بالعقود التدريبية التي تم التعاقد معهم قبل 2012.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة«أن العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة سبق وصدر قرار من وزير الزراعة القرار ٧٠٢ لسنة ٢٠١١ والقرار ٦٤١ من مجلس الوزراء والكتب الدورية ٢٠١١ والقانون ١٩ لسنة ٢٠١٢ تعدل قانون نظام العاملين بالدولة رقم ٤٧ والذي على أثره تم اتخاذ قرار بتعيين كل العاملين بالعقود المؤقتة بجميع الوزارات وجميع المحافظات َحدث هذا، إلا العاملين المؤقتين بوزارة الزراعة بالعقود التدريبية.

وأضافت أنه قد سبق صدور تشريع من مجلس النواب ومجلس الشيوخ بتعيين العاملين بالعقود التدريبية بعد التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الزراعة والتنظيم والإدارة إلى تقسم العقود.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

الإسماعيلي يستعد للاتحاد السكندري بالتعادل مع منتخب فلسطين

الإسماعيلي يستعد للاتحاد السكندري بالتعادل مع منتخب فلسطين

مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري .. الأهلي و بيراميدز في هذا الموعد

مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري .. الأهلي و بيراميدز في هذا الموعد

جمهورية التشيك تمنع السفر إلى روسيا وتونس بسبب سلالات كورونا المتحورة

جمهورية التشيك تمنع السفر إلى روسيا وتونس بسبب سلالات كورونا المتحورة