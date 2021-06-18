السر في «الطحال»... علماء يدرسون استئصال أحد أعضاء رواد الفضاء قبل انطلاق رحلاتهم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يجري فريق من العلماء الروس والأمريكيين دراسة حول ضرورة استئصال الطحال لدى رواد الفضاء قبل انطلاقهم في رحلات طويلة، وذلك من أجل تقليل الضرر الإشعاعي .

وقال مدير معهد مشكلات الطب الحيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أوليغ أورلوف خلال المؤتمر العالمي لاستكشاف الفضاء (​Glex):«زملاؤنا الأمريكيون طرحوا علينا سؤالاً ناقشناه في إطار مجموعة العمل: من وجهة نظر الإشعاع، هل يجب إزالة الطحال قبل الرحلات الجوية الطويلة لتقليل احتمالية الضرر؟»، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية للانباء.

الجدير بالذكر أن الطحال في جسم الإنسان مسؤول عن تكوين الدم والمناعة وإمدادات الدم.

في ديسمبر 2019، صرح رئيس قسم السلامة الإشعاعية لرحلات الفضاء المأهولة في محطة الفضاء الدولية فياتشيسلاف شورشاكوف أن خطر الإشعاعات هي الحاجز الرئيسي لتنفيذ رحلات مأهولة إلى المريخ.