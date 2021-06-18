أخبار عاجلة

"التعليم": "الصينية" في 8 مدارس كمادة اختيارية للثاني والثالث الثانوي بالرياض وجدة والشرقية -
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!! -
"مكافحة المخدرات" بعسير: القبض على 4 مخالفين روَّجوا كمية من الحشيش وإمفيتامين -
مصادر نصراوية تنفي: لا صحة لانتقال "عبدالرزاق حمدالله" لـ"الاتحاد" -
"وقت اللياقة" تمدِّد اتفاقية شراكتها الاستراتيجية مع هيئة المهندسين -
الأولمبي السعودي يواصل إعداده.. والجهازان الفني والإداري يزوران تمبكتي -
«الحزام والطريق».. مبادرة صينية للعولمة في العالم على عكس الرؤية الغربية -
طبيب نفسي: 40% ممن يمارسون الكذب المرضي نشأوا في أسرة فوضوية -
تاكيس جونياس يقود أول تدريباته مع بيراميدز -
محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال استكمال الممشى السياحي شمال الخارجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

السر في «الطحال»... علماء يدرسون استئصال أحد أعضاء رواد الفضاء قبل انطلاق رحلاتهم

Print
السر في «الطحال»... علماء يدرسون استئصال أحد أعضاء رواد الفضاء قبل انطلاق رحلاتهم السر في «الطحال»... علماء يدرسون استئصال أحد أعضاء رواد الفضاء قبل انطلاق رحلاتهم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يجري فريق من العلماء الروس والأمريكيين دراسة حول ضرورة استئصال الطحال لدى رواد الفضاء قبل انطلاقهم في رحلات طويلة، وذلك من أجل تقليل الضرر الإشعاعي .

وقال مدير معهد مشكلات الطب الحيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أوليغ أورلوف خلال المؤتمر العالمي لاستكشاف الفضاء (​Glex):«زملاؤنا الأمريكيون طرحوا علينا سؤالاً ناقشناه في إطار مجموعة العمل: من وجهة نظر الإشعاع، هل يجب إزالة الطحال قبل الرحلات الجوية الطويلة لتقليل احتمالية الضرر؟»، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية للانباء.

الجدير بالذكر أن الطحال في جسم الإنسان مسؤول عن تكوين الدم والمناعة وإمدادات الدم.

في ديسمبر 2019، صرح رئيس قسم السلامة الإشعاعية لرحلات الفضاء المأهولة في محطة الفضاء الدولية فياتشيسلاف شورشاكوف أن خطر الإشعاعات هي الحاجز الرئيسي لتنفيذ رحلات مأهولة إلى المريخ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

«المشاط» تُطلق أول كتاب يوثق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي

الإسماعيلي يستعد للاتحاد السكندري بالتعادل مع منتخب فلسطين

الإسماعيلي يستعد للاتحاد السكندري بالتعادل مع منتخب فلسطين

مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري .. الأهلي و بيراميدز في هذا الموعد

مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري .. الأهلي و بيراميدز في هذا الموعد

جمهورية التشيك تمنع السفر إلى روسيا وتونس بسبب سلالات كورونا المتحورة

جمهورية التشيك تمنع السفر إلى روسيا وتونس بسبب سلالات كورونا المتحورة