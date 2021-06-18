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حالة الطقس غدًا .. درجة الحرارة تصل إلي 40 ورياح والبحر مضطرب

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تواصل درجات الحرارة غدًا الارتفاع على أغلب أنحاء الجمهورية، ويتراوح الطقس غدًا بين معتل وحار وشديد الحرارة، وتصل درجة الحرارة العظمي إلي 40 درجة.


تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدًا فى نهارًا حار على القاهرة الكبري والوجه البحري وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل على السواحل الشمالية.
وتهدأ درجات الحرارة ليلاً ليكون طقس الغد لطيف على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
ويكون البحر الأحمر خفيف إلي معتدل والموج من متر إلي متر ونصف والرياح من شمالية شرقية إلي شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 3 إلي 5 أمتار والرياح شمالية غربية، وتضطرب الملاحة البحرية فى خليج السويس وتتراوح سرعة الرياح بين 60 إلي 70 كيلو متر فى الساعة.
وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتكون الرياح شمالية غربية عمومًا ما عدا القاهرة فتكون شمالية شرقية، وتتراوح سرعة الرياح بين 14 و18 عقدة.

نشاط الرياح على القاهرة وعدة مناطق.. تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس

درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة والإسكندرية وباقي المدن المصرية


وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة في القاهرة غدُا 34-21 بارتفاع درجة واحدة للعظمي، وفى الإسكندرية 29-20 بارتفاع درجة واحدة للعظمي عن درجات الحرارة السائدة خلال طقس اليوم الجمعة.
وتكون درجات الحرارة فى طنطا 34-21، دمياط 28-21، بلطيم 29-20، الزقازيق 34-21، المنصورة 34-21، شبين الكوم 34-21، دمنهور 33-21، سيوة 38-21، مطروح 28-21، الإسماعيلية 34-20، السويس 34-21، شرم الشيخ 36-26، الغردقة 36-25، العريش 29-21 درجة.
وتكون درجات الحرارة أيضًا في أسوان 40-25، أسيوط 36-22، الفيوم 36-21، الأقصر 40-25، قنا 39-25، إدفو 40-26، سوهاج 37-23، أبوسمبل 38-26، المنيا 36-22، بنى سويف 36-21، الوادي الجديد 38-26 درجة.

حالة الطقس غدًا .. درجة الحرارة تصل إلي 40 درجة ورياح والبحر مضطرب

المصرى اليوم

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