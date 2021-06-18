غلق ميدان عرابي بـ القاهرة الجديدة وتحويلات مرورية لمواجهة الكثافات

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أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية بميدان عرابى بـ القاهرة الجديدة وعينت خدمات مرورية لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية.

وأغلقت الإدارة العامة للمرور ميدان عرابي اتجاه طريق السويس مع تحويل حركة مرور المركبات يساراً اتجاه شارع يوسف السباعى فيميناً شارع مصطفى كامل اتجاه طريق السويس اعتبارًا من الساعة 1 صباح يوم السبت الموافق 19/6/2021 وحتى 6 صباح نفس اليوم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.