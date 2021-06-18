إدراج الحوثيين على اللائحة السوداء لانتهاك حقوق الأطفال
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بدر السحيباني بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن من أرباب السوابق في...
26 % خفض أسعار خدمات مسلخ الأحساء
أكد المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل، أن المتابعات الدورية والمستمرة، في عمليات تطوير وتحسين الخدمات، لجهات الاختصاص في...
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب أموال إلى خارج المملكة بلغت 2.765.000 ريال، وذلك بعد العثور...
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة بدر الجنوب حريقا شب في نخيل قرية القرن 130كم شمال غربي منطقة نجران 12كم بدر الجنوب.وشب الحريق أمس...
شهرت وزارة التجارة بمقيم مدان بجريمة التستر التجاري، وأوضحت الوزارة أن العقوبات تتمثل في السجن 4 أشهر والتشهير والإبعاد وإغلاق...
شهدت مدينة أبها وضواحيها بمنطقة عسير، بعد ظهر اليوم، أمطارا متواصلة بكميات غزيرة إلى متوسطة، مصحوبة بكميات كبيرة من البرد، خاصة...
بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مع قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة...
بعد أن تعثر لأكثر من 8 سنوات، وجه أمين منطقة نجران عيد بن نايف العتيبي، بلدية محافظة خباش، باستكمال مشروع الطريق الرئيسي بالمحافظة،...