فئة الـ50 ألف طالب.. "تعليم سراة عبيدة" الأكثر تفاعلًا بـ"مدرستي تبرمج"

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مسابقة أطلقتها الوزارة بتعاون "مايكروسوفت" لتعزيز ثقافة البرمجة الحاسوبية

كرم وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة لتحقيقها المركز الأول بجائزة إدارة التعليم الأكثر تفاعلًا لمسابقة "مدرستي تبرمج" فئة إدارات التعليم التي عدد طلابها أقل من 50 ألف طالب وطالبة.

واستلم الجائزة مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، بحضور عدد من مسؤولي وزارة التعليم ومدراء التعليم، والفائزين في فئة الإدارات والمدارس الأكثر تفعيلًا.

وعبّر "العلكمي" عن شكره لرعاية وزير التعليم حفل جائزة "مدرستي تبرمج" ودعمه الدائم والمستمر للميدان بما يُسهم في خلق بيئة تعليمية جاذبة ومنافسة، وتهيئة الميدان التعليمي لتنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، بما يُحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحوّل إلى مجتمع المعرفة وتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، خاصة في ظل ما تتمتّع به بلادنا من بنية رقمية قوية ساهمت في تسريع عملية التحوّل الرقمي.

وأشاد بجهود وزارة التعليم في تقديم البرامج والمسابقات التي تسهم في صقل مهارات الطلاب والطالبات وتهيئتهم للمستقبل وسوق العمل، معبرًا عن فخره واعتزازه بجميع الجهود التي بذلها منسوبو ومنسوبات إدارة التعليم خلال هذا العام، والتي أثمرت عن تميز وتصدر لتعليم سراة عبيدة في العديد من المنافسات والمسابقات على المستوى المحلي.

وأوضح أن الإدارة عملت ومُنذ وقت مبكر على الاستعداد للمسابقة؛ حيث شكلت لجنة تنفيذية وخطة عمل لتنفيذ المسابقة الوطنية ومتابعة أعمالها.

هذا وقد شهدت مسابقة "مدرستي تُبرمج" مشاركة (4,766,205) متسابقين من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور ومنسوبي التعليم، وأفراد المجتمع منذ انطلاقتها في بداية شهر شعبان الماضي وحتى نهاية المرحلة الأولى في 17 رمضان، وقد أطلقتها وزارة التعليم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت لتعزيز ثقافة البرمجة الحاسوبية وتحسين أداء الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للمسابقات العالمية.

