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تسريع التحول.. "5 تغييرات مستقبلية بالأمم المتحدة" يدعو لها "غوتيريش"

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تسريع التحول.. "5 تغييرات مستقبلية بالأمم المتحدة" يدعو لها "غوتيريش" تسريع التحول.. "5 تغييرات مستقبلية بالأمم المتحدة" يدعو لها "غوتيريش"
تحدث عن ضرورة تعزيز الإصلاحات الحالية ووضع أساليب عمل جديدة

تسريع التحول..

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي نال ولاية ثانية في منصبه اعتبارًا من 1 يناير: إنه يجب على المنظمة تسريع تحولها خلال السنوات الخمس المقبلة.

ووفقًا له يجب تحقيق ذلك من خلال الحد من البيروقراطية وتحسين جمع وتحليل وتبادل المعلومات.

وتحدث "غوتيريش" في خطابه أمام الجمعية العامة، عن ضرورة تعزيز الإصلاحات الحالية والعمل على أساس نتائج هذه التحولات، كما حث على الاستمرار في وضع أساليب عمل جديدة، بحسب " اليوم".

وأضاف: "من الواضح بالنسبة لي أننا بحاجة إلى تسريع عملية التحول من خلال خمسة تغييرات يجب تحقيقها في السنوات القادمة".

ونوه إلى أن هذه التغييرات تتضمن فرض تحسينات في موضوع المعطيات والتحليل والاتصالات، والابتكار والتحول الرقمي، والرؤية الاستراتيجية، وزيادة الإنتاجية والتركيز على تحقيق النتائج وتحسين ثقافة العمل، وشدد على أن كل ذلك سيقلل من البيروقراطية غير الضرورية، وسيبسط العمليات ويسهل التعاون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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