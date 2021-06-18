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نادي حائل الأدبي يستضيف الفائزين بجائزة أمير المنطقة للتميز والإبداع

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نادي حائل الأدبي يستضيف الفائزين بجائزة أمير المنطقة للتميز والإبداع نادي حائل الأدبي يستضيف الفائزين بجائزة أمير المنطقة للتميز والإبداع
من خلال أمسية شعرية تقام الأحد

نادي حائل الأدبي يستضيف الفائزين بجائزة أمير المنطقة للتميز والإبداع

ضمن برامج النادي الأدبي بمنطقة حائل الافتراضية، يستضيف نادي حائل الأدبي مساء الأحد الموافق ١٤٤٢/١١/١٠هـ عند الساعة ٩ مساءً، الفائزين بجائزة أمير منطقة حائل للتميز والإبداع، وذلك من خلال إقامة أمسية شعرية لكلٍّ من الشاعرين حسين بن علي آل عمار، والشاعر صالح عبدالرحمن الرفيعي، وذلك عبر برنامج زووم.

وأوضح رئيس النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل الدكتور نايف المهيلب، أن جائزة أمير منطقة حائل للتميز والإبداع، التي تنظمها شركة مياه آبار حائل سنويًّا، خلقت مساحة رحبة من التنافس البنّاء لتحقيق أعلى نواتج الأداء على مستوى المؤسسات الحكومية وتفعيل دورها للأفراد العاملين فيها في شتى المجالات.

وأضاف: "تُعد الجائزة رافدًا في مجال رفع مستوى الأداء المؤسسي والفردي على مستوى منطقة حائل، ورافدًا مهمًّا من روافد تعزيز مفهوم التميز والإبداع".


يُذكر أن الجائزة تنقسم لفرعين: التميز الذي يضم خمسة قطاعات حكومية هي جامعة حائل، صحة حائل، تعليم حائل، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني بحائل؛ وفرع الإبداع الذي يضم قسم التصوير والشعر النبطي والفصيح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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