التطعيم والإجراءات الاحترازية هما الأمل في الخلاص من كورونا .. والفطر الأسود يتزايد عربيًا

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أظهرت بيانات مجمعة، حتى مساء الجمعة، أن إجمالى الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من ١٨٠ مليون إصابة، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم 2.47 مليار جرعة.

حيث أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية أن إجمالى الإصابات اقترب من ١٨٠ مليون إصابة، وأن إجمالى الوفيات ارتفع إلى ثلاثة ملايين و833 ألف حالة.

التطعيم والإجرءات الاحترازية هما الأمل فى الخلاص من كورونا

مصر

ذكرت وزارة الصحة المصرية أن إجمالى العدد المسجل في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى أمس، هو 275010، منهم 203193 حالة تم شفاؤها، و15723 حالة وفاة.

وصرحت وزيرة الصحة، هالة زايد، خلال زيارتها إلى جنيف، باستقبال نحو 1.9 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا «أسترازينيكا»، من مرفق «كوفاكس»، خلال الأيام المقبلة، ضمن الربع الأول للاتفاقية.

التطعيم والإجرءات الاحترازية هما الأمل فى الخلاص من كورونا

لقاح كورونا حول العالم

عالميًا، كشفت البيانات المجمعة لوكالة «بلومبرج» للأنباء عن إعطاء نحو مليارين و472 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الصين دول العالم بشأن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبى والهند والبرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وتركيا وإندونيسيا وروسيا وكندا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة مَن تلقوا التطعيم بين السكان بالنظر إلى تباين الدول من حيث عدد السكان.

وعربيًا، ذكرت وزارة الصحة السعودية أن أكثر من 16000000 جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا تم إعطاؤها حتى الآن، عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في جميع مناطق المملكة.

التطعيم والإجرءات الاحترازية هما الأمل فى الخلاص من كورونا

وأكدت وزيرة الصحة المصرية أهمية تعظيم الاستفادة من قدرات الدول التصنيعية للقاحات لمواجهة الجائحة في دعم استراتيجية تصنيع اللقاحات الخاصة بمختلف الأمراض، مؤكدة قدرة وجاهزية مصر لتصنيع اللقاحات من خلال مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا».

وذكر مكتب أبوظبى الإعلامى أن بعض أفراد الأسرة الحاكمة في الإمارة يشاركون في تجربة تطعيم الأطفال، بين الثالثة والسابعة عشرة عامًا، بلقاح سينوفارم الصينى للوقاية من كورونا، وأن التجربة سوف تراقب «الاستجابة المناعية» لـ900 طفل، استعدادًا لتطعيم الأطفال في المستقبل القريب.

وأضاف المكتب أن الشيخ ذياب بن محمد، نجل حاكم الإمارات الفعلى، ولى عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اصطحب أبناءه وأبناء إخوته وأخواته للمشاركة في التجربة.

وقادت الإمارات المرحلة الثانية من التجارب على اللقاح، الذي أنتجته شركة سينوفارم الحكومية الصينية، وبدأت تصنيعه في إطار مشروع مشترك بين سينوفارم وشركة جروب 42 للتكنولوجيا، ومقرها أبوظبى.

التطعيم والإجرءات الاحترازية هما الأمل فى الخلاص من كورونا

الفطر الأسود يتزايد عربيًا

خلال أسبوع، كانت الإصابات بالفطر الأسود حول العالم محل اهتمام كثير من الدول، فقد أعلنت سلطنة عمان عن تسجيل حالات بهذا الفطر بعد مصر وسوريا.

ما الفطر الأسود؟. هو عدوى فطرية خطيرة، نادرة، تسببها مجموعة من (العفن) تسمى الفطريات المخاطية، ويعيش هذا العفن (الفطريات) في جميع أنحاء البيئة، ويؤثر مرض الفطر الأسود بشكل رئيسى على الذين يعانون مشاكل صحية أو يتناولون أدوية تقلل من قدرة الجسم على محاربة الجراثيم والأمراض.

أعراض الإصابة

أعلنت وزارة الصحة، خلال الأسبوع الحالى، الأعراض الكاملة للإصابة بهذا الفطر، وتشمل: الحمى، والسعال، والألم في الصدر، وضيق التنفس، وتورم جانب الوجه، واحتقان الجيوب الأنفية، وآلام البطن، والقىء والغثيان، ونزيف الجهاز الهضمى، والدم بالبراز، والإسهال، والوزارة في بيانها الصادر أكدت أن الفطر الأسود غير مُعْدٍ، ولا يحدث إلا نادرًا، وليست له علاقة بفيروس كورونا.

وحددت وزارة الصحة الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود، وهم مرضى السكرى، خاصة الغيبوبة السكرية المصاحبة بحموضة الدم، ومرضى السرطان في حالاته المتأخرة، ومرضى الإيدز والمرضى الذين أجروا عمليات نقل الأعضاء أو نقل الخلايا الجذعية.

التطعيم والإجرءات الاحترازية هما الأمل فى الخلاص من كورونا

كيف ينتقل الفطر الأسود؟

تفشى الأمراض الفطرية نادر الحدوث، ويتفشى مرض الفطر الأسود عندما يمرض شخصان أو أكثر بسبب الاتصال مع المصدر نفسه، وأحيانًا، في الوقت أو المكان نفسه. يمكن أن يحدث هذا في الهواء الطلق أو في مكان للرعاية الصحية، مثل المستشفى.

وكشف موقع «هيلث إن» عن خرافات مرتبطة بالفطر الأسود جارٍ تداولها بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا، ومنها على سبيل المثال انتقال الفطر الأسود من شخص إلى آخر، وهذه خرافة لأنه يمكن أن ينتقل داء الغشاء المخاطى من شخص إلى آخر، لذا ليست هناك حاجة لعزل الناس، ما لم تكن لديهم عدوى مستمرة من فيروس كورونا.

من المؤكد أن مصدر العدوى بيئى، أي من الجراثيم المحمولة جوًا، والتى تنتجها الفطريات، وهناك ما يُثار بأن أقنعة الوجه تحمى من الفطر الأسود، وهذه خرافة، فلا يوجد دليل على أن أقنعة الوجه يمكن أن تؤوى الفطريات.

كيف يمكن الوقاية من الفطر الأسود؟

الوقاية من الإصابة بالفطر الأسود تكون من خلال البُعد عن استخدام المضاد الحيوى بلا داعٍ، والابتعاد عن تناول الكورتيزون بكمية كبيرة حال الإصابة بكورونا.

ويعالج الفطر الأسود بالأدوية المضادة للفطريات، وغالبًا ما تُعطى عن طريق الوريد، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض، وتشمل الأدوية الأكثر شيوعًا «أمفوتيريسين ب»، (دواء يُستخدم حاليًا في الولايات الهندية لمكافحة تفشى المرض).

وقد يحتاج المرضى العلاج لمدة ستة أسابيع بالأدوية المضادة للفطريات للتعافى، ويعتمد تعافيهم على وقت تشخيص المرض وعلاجه، وفى كثير من الأحيان يلزم إجراء جراحة لقطع الأنسجة الميتة أو المصابة.