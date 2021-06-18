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لحظات من الرعب والهلع إثر سقوط تليفريك إيطالي : وفاة 14 شخصًا ()

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لحظات من الرعب والهلع إثر سقوط تليفريك إيطالي : وفاة 14 شخصًا (فيديو) لحظات من الرعب والهلع إثر سقوط تليفريك إيطالي : وفاة 14 شخصًا ()

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نشر الموقع الإخباري الإيطالي TG3، مقطعا مصورا يوثق اللحظات الأولى لحادث سقوط مقصورة «التلفريك» التي وقعت في مايو الماضي على ضفاف بحيرة « مانجوري» وأودى بحياة 14 شخصا.

يظهر المقطع المصور لحظات من الرعب والهلع في صفوف ركاب مقصورة «التلفريك» وهي ترتجف بقوة هائلة، قبل أن تنقطع الكابلات التي تحملها عند وصولها إلى المحطة في نهاية رحلتها، لتسقط بعد ذلك بسرعة هائلة.

ويوثق الفيديو صراخ الركاب وهم ينظرون من النوافذ بينما يستعد الموظوف لوصول التلفريك، قبل أن تهتز العربة في جزء من الثانية، وترتد بعيدا عن عمود المحطة، مخلفة كارثة في صفوف الركاب.

وأظهر المقطع المصور مقصورة «التلفريك» وهي تنحدر بسرعة 60 ميلاً في الساعة قبل أن يتحطم تماما، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا.

ووقع الحادث في مايو الماضي بمقصورة تلفريك تربط مقاطعة «ستريسا» الواقعة على ضفاف بحيرة «ماجوري» بجبل «مونتيرون» على ارتفاع 1500 متر تقريبا. وتحطمت العربة تمامًا قبل 300 متر من قمة الجبل في آخر نقطة للمساره.

المصرى اليوم

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