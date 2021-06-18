بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي نتائج مباحثاته مع بايدن

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومي الروسي نتائج مباحثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي جرت في جنيف 16 يونيو الجاري.

وقال الرئيس الروسي ،في بداية اجتماعه مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي، بحسب المكتب الصحفي للكرملين: «لدينا العديد من القضايا، التي نحتاج إلى مناقشتها بطريقة عملية ومخططة، وكذلك العديد من القضايا الملحة الحالية، ولكنني أقترح أن نبدأ بتحليل نتائج اجتماعاتنا في جنيف مع رئيس الولايات المتحدة».

وطلب الرئيس الروسي ،خلال الاجتماع من وزير الخارجية سيرجي لافروف، البدء في هذا النقاش.

وكان الرئيسان الروسي والأمريكي عقدا أول قمة بينهما في 16 يونيو الجاري في جنيف، حيث ناقشا الكثير من المشاكل العالقة بين البلدين واتفقا على إطلاق الحوار الثنائي الشامل حول الاستقرار الاستراتيجي.

ومن ناحية أخرى، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم أنطونيو جوتيريش على إعادة انتخابه لشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وقال بوتين- في تهنئته وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية -: «أنا متأكد من أن نشاطكم سيؤدي إلى تحسين كفاءة وفعالية آليات الأمم المتحدة».