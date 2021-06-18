★ ★ ★ ★ ★

وجاء في بيان صادر عن الناتو، اليوم الجمعة: «نأسف بشدة إزاء إخطار روسيا بقرارها بالانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة – وثيقة ملزمة قانوناً هامة، التي تساهم في الشفافية، الأمن والاستقرار، وأيضاً الثقة المتبادلة في منطقة الأوروبية الأطلنطية... ندعو روسيا لاستغلال سنة أشهر المتبقية لدخول حيز التنفيذ قرار خروجها من المعاهدة لمراجعة قرارها والعودة إلى الالتزام الكامل بمعاهدة الأجواء المفتوحة».

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا ستنسحب رسميًا من معاهدة الأجواء المفتوحة في 18 ديسمبر من هذا العام، وتم إرسال إشعار بالانسحاب إلى الجهات المودعة للاتفاقية- المجر وكندا، وكذلك إلى أطراف أخرى في الاتفاقية.

وذكّرت موسكو بأن المسؤولية الكاملة عن انهيار معاهدة الأجواء المفتوحة تقع على عاتق الولايات المتحدة التي أخطرت في 27 مايو بقرار الانسحاب من المعاهدة، مشددة على أن محاولات تحقيق مزايا أحادية الجانب مع تجاهل مصالح روسيا «محكوم عليه بالفشل».