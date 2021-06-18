تعرف على الحصاد الأسبوعي لمحصول القمح في الشرقية

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تُعد محافظة الشرقية من أكبر محافظات الجمهورية من حيث مساحة الرقعة الزراعية، والتي تصل إلى ٨٨٠ ألف و٦٧٠ فدان، حيث تمثل ٨٢% من إجمالي المساحة الكلية للمحافظة، وتحتل الشرقية المركز الأول على مستوي محافظات مصر في إنتاجية محصول القمح لسنوات عدة على التوالي.

ويعتبر القمح من المحاصيل الإستراتيجية التي تحصل على الأولوية القصوي من الإهتمام والمتابعة، لأنه مرتبط برغيف العيش، وتتركز زراعته في كل أنحاء المحافظة وخاصة المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، ومستحوذ على أكثر من ٤١% من إجمالي مساحة المحافظة المنزرعة بمساحة مزروعة بلغت ٤٠٨٨٩٨ فدان هذا العام.

وفي هذا السياق، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،الحصاد الإسبوعي لسنابل القمح مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين، للإطمئنان على مدى سلامة وصوله لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها ٤٧ صومعة وبانكر وشونه مطورة حكومية وخاصة، تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

أشار محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي اليوم لصوامع الحسينية ذات سعة تخزينية تقدر ٢٠ ألف طن، بلغت ٥٦٩٦٤ طن و١٢٦ كيلو قمح ،و صوامع أبوحماد ذات سعة تخزينية ٢٠ ألف طن، بلغت ٤٥٩١٥ طن و٧٧٥ كيلو قمح، وصوامع ههيا ذات سعة تخزينة ٢٠ ألف طن قد بلغت ٤٥٢٠٨ طن و٨٤٥ كيلو قمح، وكذلك صوامع صان الحجر البحرية ذات سعة تخزينية ٢٥ ألف طن قد بلغت قد بلغت ٦٣٦٢٣ طن و٧٧٠ كيلو قمح، وصوامع الكسارة بالصالحية الجديدة ذات سعة تخزينية ٧٠ ألف طن بلغت ٤٧١٩٠ طن و٤٥٥ كيلو قمح، وبالنسبة لصوامع الزقازيق المعدنية ذات سعة تخزينية ١٥ ألف طن قد بلغت كمية الأقماح الموردة إليها ١٤٩٦٢ طن و٨٧ كيلو قمح، وصوامع مضرب الزقازيق ذات سعة تخزينية ١٠ آلاف طن قد بلغت ٣٤٥٠ طن و٤٣٤ كيلو قمح، وصوامع المني ذات سعة تخزينة ٥٠ ألف طن قد بلغت كمية القمح الموردة إليها ٤٩٢٢١ طن و٣٥كيلو قمح، وأيضاً صوامع العاشر من رمضان ذات سعة تخزينية ٣٥ ألف طن، فقد بلغت كمية التوريد ٣٥٤١٧ طن و١٠ كيلو قمح حتى اليوم.

وأوضح محافظ الشرقية ان إجمالي الأقماح الموردة حتى اليوم لكل من الصوامع والشون والبناكر التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي والبالغ عددها ١٥ صومعة وشونة بلغ ٣٥٩٥٠ طن و١٢٩ كيلو من القمح المحلي، كما تم توريد القمح لصوامع وشون وبناكر قطاع شركة مطاحن شرق الدلتا والبالغ عددها ٢٠ صومعة وشونة بكمية قدرها٢٢٩٨٢٤ طن و٥٥٠ كيلو من القمح المحلي، وكذلك تم التوريد للصوامع والشون والبناكر التابعة لشركة المصرية للصوامع والتخزين والبالغ عددها ٩ صومعة وشونة بكمية قدرها ٣١١٨٧٩ طن و٤٣٠ كيلو من القمح المحلي، كما تم توريد القمح لصوامع وشون وبناكر مطاحن شمال القاهرة والبالغ عددها ٢ صومعة وشونة ٦٣٤٧٣ طن و٤٣٠ كيلو، وكذلك تم التوريد لصوامع وشون وبناكر مطاحن جنوب القاهرة والبالغ عددها ١ صومعة وشونة ٧١٨٠ طن و١٤٩ كيلو قمح، ليبلغ إجمالي التوريد حتي اليوم ٦٤٨٣٠٧ طن و٩٢٥ كيلو قمح، وقد تم الانتهاء من حصاد المساحات المستهدفة بمؤشرات حصاد مبهرة.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لقرار مجلس الوزراء على تحديد أسعار القمح للعام ٢٠٢١ م، بحيث تكون بسعر ٧٢٥ جنيه للأردب لدرجة نقاوة ٢٣٠٥ قيراط، وذلك بزيادة تقدر بقيمة ٢٥ جنيهاً عن أسعار العام الماضى.