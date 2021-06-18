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المصري كيدز : شنطة المصيف للاستمتاع بمياه البحر وأشعة الشمس

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المصري كيدز : شنطة المصيف للاستمتاع بمياه البحر وأشعة الشمس المصري كيدز : شنطة المصيف للاستمتاع بمياه البحر وأشعة الشمس

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ونحن على بُعد أيام قليلة من منتصف شهر يونيو، تستعد العديد من الأسر المصرية للتوجه للمصايف والاستمتاع بالشواطئ ومياه البحر وأشعة الشمس الرائعة. الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، يقدم نصائح مهمة للأمهات للاستمتاع بالمصيف دون إصابات وحروق جلدية.

يقول «الناظر»: من أهم الأدوات التى تهتمين بتحضيرها فى شنطتك هى شنطة المصيف، وهى شنطة صغيرة بحجم كف اليد يمكن الاحتفاظ بها أثناء الجلوس على الشاطئ.

وأوضح «الناظر أن هذه الشنطة تحتوى على الآتى:

١- »كريم واقى» من أشعة الشمس يدهن به جلد الأطفال والكبار للحماية من حروق الشمس.

٢- زجاجة صغيرة بها محلول بيتادين المطهر لاستخدامه فى حالة التعرض لأى جروح تحدث نتيجة السير على أى أشياء حادة فى وسط الرمال.

٣- شريط بلاستر طبى لاستخدامه لتغطية الجروح.

٤- زجاجة صغيرة بها خل يستخدم كدهان للجلد فى حالة تعرضه للسعات قناديل البحر التى تظهر عادة سنويا خلال الأسبوعين الأخرين من شهر يونيو.

٥- كريم حروق لاستخدامه عند التعرض لحروق الشمس الشديدة.

المصرى اليوم

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