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وسائل إعلام لبنانية: جنود إسرائيليون يطلقون قنابل الغاز في عديسة ومرجعيون

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وسائل إعلام لبنانية: جنود إسرائيليون يطلقون قنابل الغاز في عديسة ومرجعيون وسائل إعلام لبنانية: جنود إسرائيليون يطلقون قنابل الغاز في عديسة ومرجعيون

جي بي سي نيوز :- أطلق جنود إسرائيليون قنابل دخانية مسيلة للدموع على مواطنين لبنانيين في منطقتين على حدود لبنان الجنوبية، حسبما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الأربعاء.

وأفادت الوكالة بأن عددا من القنابل تم إطلاقها على مقهى كان يعج بالمواطنين على طريق عام قرب بلدة عديسة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، موضحة أن الحادث وقع أثناء قيام العسكريين بصيانة الكاميرات المثبتة على الجدار الفاصل في المنطقة.

وأضافت أن العسكريين الإسرائيليين أطلقوا قنبلتين أخريين على راع في سهل مرجعيون.

من جهتها ذكرت قناة "المنار" اللبنانية أن القنابل تم إطلاقها أثناء "قيام شبان برمي الحجارة على عمال صيانة صهاينة" كانوا يثبتون كاميرات في أعلى الجدار عند الطريق الشرقي لعديسة

وفي مايو الماضي شهدت منطقة عديسة توترا بين العسكريين الإسرائيليين ونشطاء لبنانيين متضامنين مع الفصائل الفلسطينية خلال حرب إسرائيل على قطاع غزة.

المصدر:وسائل إعلام لبنانية

جي بي سي نيوز

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