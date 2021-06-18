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"الشورى" يستعرض تجربته في ظل جائحة كورونا أمام المؤتمر العالمي للبرلمان الإلكتروني

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"الشورى" يستعرض تجربته في ظل جائحة كورونا أمام المؤتمر العالمي للبرلمان الإلكتروني "الشورى" يستعرض تجربته في ظل جائحة كورونا أمام المؤتمر العالمي للبرلمان الإلكتروني
بمشاركة "المطيري".. عبر الاتصال المرئي

شارك عضو مجلس الشورى الدكتور متعب بن عايد المطيري في أعمال المؤتمر العالمي 2021 للبرلمان الإلكتروني الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي -عبر الاتصال المرئي- الذي يجري حالياً بهدف استعراض تجارب البرلمانات في التحول الرقمي والابتكار في تسخير التقنية في العمل البرلماني، وعرض تجاربها في مواجهة وما قامت به المجالس من جهود لضمان استمرار أعمالها.

واستعرض الدكتور "المطيري" خلال أعمال المؤتمر تجربة مجلس الشورى وما تطلبه تحقيق الاحترازات من تطبيق العمل عن بعد في ظل جائحة "كوفيد 19"، مبرزاً أمام المشاركين الإنجازات المتحققة في سياق أعمال مجلس الشورى من حيث عدد الجلسات التي عُقدت والقدرات التقنية، مشيراً إلى التطور التقني الذي يشهده المجلس الذي يستند على ما حققته المملكة من إنجازات في البنى التحتية التقنية والمراكز المتقدمة في التصنيفات العالمية في مجال الاتصالات و تقنية المعلومات لكونها ركيزة اساسية في التحول التقني.

وأطلع "المطيري" خلال مشاركته الحاضرين على جهود مجلس الشورى ومواصلته باقتدار لأعماله الرقابية والتشريعية رغم ظروف الجائحة على أكمل وجه بأسلوب احترافي وبجودة عالية من خلال تسخير التقنية واستخدام البرامج التي تنسجم مع العمل البرلماني.

وبيّن أهمية الاستثمار المبكر في التقنية عبر إستراتجية واضحة تركز على الاستثمار في التقنية والقدرات البشرية والإجرائية مع مراعاة الأمن السيبراني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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