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افتتاح مسجدين بمركز كوم أمبو في أسوان

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افتتاح مسجدين بمركز كوم أمبو في أسوان افتتاح مسجدين بمركز كوم أمبو في أسوان

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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة اليوم الجمعة بافتتاح مسجد بدر بقرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو بمساحة 225 م2 وبتكلفة 1،3 مليون جنيه، كما تم إفتتاح مسجد أبوبكر الصديق بقرية المنشية الجديدة بمساحة ١٢٦ م2وبتكلفة 700 ألف جنيه بالجهود الذاتية، وذلك بحضور المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، والدكتور رمضان عبدالسميع وكيل وزارة الأوقاف والذى ألقى خطبة الجمعة بعنوان «الحج في زمن الأوبئة» .

ومن جانبه، أوضح الدكتور رمضان عبدالسميع بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتي وصل عددها حتى الآن إلى 47 مسجداً على مستوى مدن ومراكز محافظة أسوان 45 مسجد، لافتاً إلى التشديد على الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية داخل كافة المساجد، مع الإستمرار في تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار .

المصرى اليوم

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