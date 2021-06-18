١٦ ألف و٢٢٣ طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بأسوان غدًا

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استعدت محافظة أسوان لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ والتى تنطلق غدًا السبت الموافق ١٩ يونيه وتنتهى الخميس ١يوليو المقبل، مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية (بالجان والاستراحات ومراكز التوزيع) لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، خلال اجتماعه بالقيادات التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية، حيث تم تطهير وتعقيم جميع اللجان البالغ عددها ٧٧ لجنة على مستوى المحافظة بواقع ( ٥٠ لجنة تعليم صناعى - ٢٢ لجنة تعليم تجارى وفندقى - ٥ لجان تعليم زراعى) كما تم الإنتهاء من أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لجميع الاستراحات المخصصة للسادة المنتدبين لأعمال الامتحانات والبالغ عددها 55 استراحة بواقع (٤٥ استراحة رجال - ١٠ استراحات سيدات). وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من (أسرة - بوتجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه والتى تضمن للمنتدبين إقامة كريمة، كما تم تجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة ٦ خطوط توزيع وتم توزيع الكمامات على أعضاء المركز ودعمه بالمطهرات اللازمة، وتم كذلك تجهيز وتطهير السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.

وأكد القبيصى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات يوميًا وذلك برئاسة وكيل المديرية، مضيفا أن المديرية وقعت بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات الصحة /الاسعاف/التأمين الصحى/الكهرباء/المياه/التموين/الأمن/الحماية المدنية كلًا فى مجاله للمعاونة فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية. يذكر أن ١٦ ألف و٢٢٣ طالب وطالبة يستعدون لماراثون الدبلومات الفنية بأسوان هذا العام.