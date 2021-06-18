أخبار عاجلة

"التعليم": "الصينية" في 8 مدارس كمادة اختيارية للثاني والثالث الثانوي بالرياض وجدة والشرقية -
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!! -
"مكافحة المخدرات" بعسير: القبض على 4 مخالفين روَّجوا كمية من الحشيش وإمفيتامين -
مصادر نصراوية تنفي: لا صحة لانتقال "عبدالرزاق حمدالله" لـ"الاتحاد" -
"وقت اللياقة" تمدِّد اتفاقية شراكتها الاستراتيجية مع هيئة المهندسين -
الأولمبي السعودي يواصل إعداده.. والجهازان الفني والإداري يزوران تمبكتي -
«الحزام والطريق».. مبادرة صينية للعولمة في العالم على عكس الرؤية الغربية -
طبيب نفسي: 40% ممن يمارسون الكذب المرضي نشأوا في أسرة فوضوية -
تاكيس جونياس يقود أول تدريباته مع بيراميدز -
محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال استكمال الممشى السياحي شمال الخارجة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

١٦ ألف و٢٢٣ طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بأسوان غدًا

Print
١٦ ألف و٢٢٣ طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بأسوان غدًا ١٦ ألف و٢٢٣ طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بأسوان غدًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت محافظة أسوان لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠ والتى تنطلق غدًا السبت الموافق ١٩ يونيه وتنتهى الخميس ١يوليو المقبل، مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية (بالجان والاستراحات ومراكز التوزيع) لمواجهة .

وأكد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، خلال اجتماعه بالقيادات التعليمية بالمديرية والإدارات التعليمية، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية، حيث تم تطهير وتعقيم جميع اللجان البالغ عددها ٧٧ لجنة على مستوى المحافظة بواقع ( ٥٠ لجنة تعليم صناعى - ٢٢ لجنة تعليم تجارى وفندقى - ٥ لجان تعليم زراعى) كما تم الإنتهاء من أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لجميع الاستراحات المخصصة للسادة المنتدبين لأعمال الامتحانات والبالغ عددها 55 استراحة بواقع (٤٥ استراحة رجال - ١٠ استراحات سيدات). وتم امدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من (أسرة - بوتجازات - تليفزيونات - ثلاجات - مراوح - مبردات مياه والتى تضمن للمنتدبين إقامة كريمة، كما تم تجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة ٦ خطوط توزيع وتم توزيع الكمامات على أعضاء المركز ودعمه بالمطهرات اللازمة، وتم كذلك تجهيز وتطهير السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.

وأكد القبيصى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات يوميًا وذلك برئاسة وكيل المديرية، مضيفا أن المديرية وقعت بروتوكولات تعاون مع مديريات وهيئات الصحة /الاسعاف/التأمين الصحى/الكهرباء/المياه//الأمن/الحماية المدنية كلًا فى مجاله للمعاونة فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية. يذكر أن ١٦ ألف و٢٢٣ طالب وطالبة يستعدون لماراثون الدبلومات الفنية بأسوان هذا العام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

وزير التموين : «30 يونيو» ثورة أعادت للدولة مكانتها وبدونها ما حدثت إنجازات 

وزير التموين : «30 يونيو» ثورة أعادت للدولة مكانتها وبدونها ما حدثت إنجازات 

التموين تضبط ضبط 200 قطعة مستلزمات طبية

التموين تضبط ضبط 200 قطعة مستلزمات طبية

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد