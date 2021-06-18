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يغري نجم المقاولون العرب بـ5 مليون جنيه فى الموسم

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الزمالك يغري نجم المقاولون العرب بـ5 مليون جنيه فى الموسم يغري نجم المقاولون العرب بـ5 مليون جنيه فى الموسم

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تلقى محمد مجلي لاعب وسط المقاولون العرب، اتصالات من جانب إدارة نادي ، لبحث إمكانية الحصول على خدماته في الموسم المقبل.

وكشف مصدر مقرب من لاعب المقاولون العرب، أن إدارة الزمالك عرضت على مجلي الحصول على عقد بقيمة 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد.

وهناك موافقة من جانب مجلي على خطوة الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء، وحصل على وعد من المقاولون بحسم الصفقة في نهاية الموسم الحالي.

وطلب محمد مجلي من إدارة نادي الزمالك تأجيل المفاوضات إلى نهاية الموسم الحالي، في ظل تركيزه مع الذئاب من أجل وضع الفريق في مركز جيد.

ويعتبر مجلي من العناصر التي يرشحها جهاز الكرة في نادي الزمالك، لخلافة المحترف التونسي فرجاني ساسي خلال الفترة المقبلة.

وشارك مجلي مع المقاولون العرب في الموسم الحالي خلال 22 لقاء في مختلف البطولات تحت قيادة عماد النحاس.

المصرى اليوم

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