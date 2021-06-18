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صحة بني سويف : الكشف وتوفير العلاج لـ1570 مواطنًا باهناسيا

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صحة بني سويف : الكشف وتوفير العلاج لـ1570 مواطنًا باهناسيا صحة بني سويف : الكشف وتوفير العلاج لـ1570 مواطنًا باهناسيا

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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سيرالعمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ،الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية منشأة الحاج مركز اهناسيا على مدار يومي الأربعاء والخميس 16 و17 يونية الجاري مكونة من 10عيادات في 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء،الرمد،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1570 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،معمل دم 54، معمل طفيليات 40،حالات الأشعة 13،استصدار 3قرارات على نفقة دولة ،تحويل 47 حالة للمستشفي لاستكمال العلاج- موجات فوق صوتية 105حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 89مواطنا،وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدي الفيروسي،فيروسكورونا،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر،تنظيم الأسرة،النظافة الشخصية ونظافة المنزل،التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 111مواطنا.

هذا وقد أشار وكيل الوزارة إلى أن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي،الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، والأستاذ عيد فرج مسؤول معلومات القوافل، الأستاذ أحمد محمد عجمى مسؤول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

المصرى اليوم

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