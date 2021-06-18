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إزالة 541 حالة تعد على النيل في بني سويف

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إزالة 541 حالة تعد على النيل في بني سويف إزالة 541 حالة تعد على النيل في بني سويف

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل،والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

حيث تبين من التقرير الذي أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، أنه تم أمس الخميس إزالة 5 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة1000 متراً بنطاق مركز ومدينة ببا ، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 541 حالة تعد على مساحة إجمالية 207 ألف و861متراً مربعاً، وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى اليوم.

وأضاف«إبراهيم»أن الموجة تنفذها الإدارة العامة لتطويروحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية،لافتا إلى أن الحملة قد بدأت أواخر مارس الماضى ،بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة،منوهاً عن تكليفات المحافظ د.محمد هاني غنيم للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية

المصرى اليوم

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