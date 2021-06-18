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تعقيم مقار لجان التعليم الفني بالبحر الأحمر استعدادًا لامتحانات نهاية العام

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تعقيم مقار لجان التعليم الفني بالبحر الأحمر استعدادًا لامتحانات نهاية العام تعقيم مقار لجان التعليم الفني بالبحر الأحمر استعدادًا لامتحانات نهاية العام

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نفذت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر حملات لتطهير وتعقيم مقار لجان سير التعليم الفنى بجميع مدن المحافظة، للامتحانات العملية واستعدادا للامتحانات النظرى.

وأوضح هشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم الانتهاء من تطهير 19 مدرسة باستخدام الكلور والمطهرات الموصى بها من اللجنة القومية لمكافحة العدوى.

وأوضح منير ان أعمال تطهير المدارس مستمرة عقب انتهاء كل امتحان، حفاظا على صحة الطلاب خلال فترة الامتحانات، والحد من انتشار المستجد، واحتواء المديرية وجميع الادارات التعليمية على غرفة عمليات خاصة .

كانت مديرية التربية والتعليم، قد أعلنت عن بدء الامتحانات العملية للتعليم الفنى، في الفترة من 5 يونيو الجارى وحتى 18 يونيو، ويبدأ الامتحان النظرى في 19 يونيو وينتهى في 1 يوليو المقبل، طبقا لتخصصات واقسام التعليم الفنى ( الصناعي، التجارى، الزراعى، الفندقى ) .

المصرى اليوم

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