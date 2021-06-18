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انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية في الأقصر غدًا

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انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية في الأقصر غدًا انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية في الأقصر غدًا

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالاقصر، انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية لمدارس المحافظة غدًًا السبت، حيث يؤدى 12 الف طالب وطالبة، الامتحان في 55 لجنة وسط تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية .

وقامت اللجان المكلفة بتعقيم وتطهير جميع اللجان حرصا على سلامة الطلاب وللحد من انتشار المستجد، بجانب تقليل اعداد الطلاب بكل لجنة إلى 14 طالبا تطبيقا للتباعد بين الطلاب مشيرا إلى ضرورة التزام الطلاب والملاحظين بتطبيق الإجراءات الاحترازية .

واكد محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعلم، على انه تم التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه القائمين على إدارة أعمال الامتحانات في جميع الإدارات، لضمان سلامة واستقرار سير لجان الامتحانات، وتأمين تحركات السيارات المخصصة لنقل اوراق الاسئلة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

المصرى اليوم

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