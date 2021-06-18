راموس يشترط الحصول على 15 مليون دولار للانضمام لهذا النادي

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن ميلان يفاوض سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد.

وتنتهي علاقة راموس بريال مدريد في نهاية الشهر الجاري، حيث أعلن الطرفان أنهما لن يجددا العقد.

ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو«الإسباني، فإن راموس يتفاوض حاليًا مع ميلان، من أجل الانتقال إلى الروسونيري خلال صفقة مجانية.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن راموس طلب الحصول على عقد لمدة عامين، بالإضافة إلى مكافأة توقيع بقيمة 20 مليون يورو.

واشترط المدافع الإسباني صاحب الـ35 عامًا، الحصول على راتب سنوي في ميلان بقيمة 15 مليون يورو.

يذكر أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صاحب أعلى راتب حاليًا في ميلان (7 ملايين يورو سنويًا).

ويحظى راموس في خزائنه بالعديد والعديد من الجوائز الفردية مثل أفضل لاعب في نهائي التشامبيونز ليج عام 2016، بالإضافة إلى جائزة اليويفا لأفضل مدافع في موسمي 2016-2017، و2017-2018.

وتوج راموس في مسيرته مع الريال بـ 22 لقاب (الليجا 5 مرات، ودوري الأبطال 4 مرات وكأس الملك مرتين والسوبر الإسباني 4 مرات والسوبر الأوروبي 3 مرات وكأس العالم للأندية 4 مرات).