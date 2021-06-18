أنطونيو جوتيريش أمينًا عامًا للأمم المتحدة لولاية ثانية

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أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعيين أمينها العام أنطونيو جوتيريش لولاية ثانية، تستمر حتى عام 2026.

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فولكان بوزكير اليوم الجمعة: يشرفني أن أعلن تعيين أنطونيو أمينًا عامًا للأمم المتحدة لولاية ثانية، من 1 يناير 2022 إلى 31 ديسمبر 2026.

وأكد جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات سابقة تعهده بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة متصلة الأراضي، من أجل تحقيق سلام شامل.

ويشغل جوتيريش يشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ يناير 2017.